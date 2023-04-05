Военная "Ведьма" рассказала, как ВСУ готовятся к контрнаступлению: "Турбо-режим"

ВСУ усиленно готовятся к контрнаступлению и овладевают новыми техниками ведения боя по стандартам НАТО. Врагу будет не поздоровиться.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказала боец ВСУ Ольга Бигар — офицер 241 ОБр ТрО Вооруженных сил Украины с позывным "Ведьма".

"Мы готовимся. У нас турбо-режим подготовки к наступательным действиям. Ребята каждый день задают мне один и тот же вопрос: когда мы едем? Каждый боец понимает, что там он наиболее эффективен, там он может как-то применить свои силы и средства. В целом у нас продолжается общевойсковая подготовка. Каждый военный или учится, или воюет. То есть когда ты выходишь на восстановление, а на восстановление выходит каждое подразделение, потому что надо посчитать все, что потеряно и использовано, в это время личный состав активно учится", - отметила "Ведьма".

Офицер добавила, что украинские Силы обороны строят новые подходы для эффективного ведения боевых действий.

"Речь идет об общевойсковой и специальной подготовке, в зависимости от специфики применения подразделения. Если до этого мы больше внимания обращали на действия подразделений в обороне, то сейчас мы очень много работаем над встречным боем, над наступательными действиями, мы применяем сейчас и натовскую тактику, и ту тактику, которую мы уже отработали во время ведения боевых действий. То есть это некий симбиоз, это нечто совершенно новое. Мы не пользуемся теми паттернами, которые применяет враг. У них стандартные методички еще с советских времен. За счет того, что у них большой поток кадров, они не могут получать что-то новое. Наши же силы обороны сейчас строят совершенно новые подходы как к работе с личным составом, так и к работе личного состава непосредственно в месте боевых действий", - сказала боец ВСУ Ольга Бигар.

Напомним, в Минобороны США считают, что у Украины есть все возможности для перехода в контрнаступление.

Также министр обороны Украины Алексей Резников подчеркнул, что контрнаступление ВСУ точно будет объяснить, почему его детали держат в секрете.

Читайте также: