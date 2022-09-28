Военное дело и тактическая медицина: во Львове инструкторы из США учат гражданских вести боевые действия

Тренинги для всех желающих – бесплатные. Записываются на них и женщины, и мужчины. Базовое обучение длится три недели. У кого есть потребность – может его продлевать.

Об этом говорится в сюжете ТСН.19:30.

Военные учения проходят на заброшенном заводе во Львове. Большинство учеников – без всякого военного опыта, даже в армии не служили.

Учения проводят утром, чтобы учащиеся успели на основную работу. Инженер-инструктор Алексей учится накладывать турникет на товарища. Говорит, что здесь главное скорость и затяжка.

Сначала обучение по тактической медицине. А дальше командная работа. Задача – зачистить здание от врага.

Все участники военных учений – гражданские. Владению оружием и азам боя с врагом их учат военные инструкторы из США.

"Что наиболее важно во всех аспектах тренировки, это работа в команде. Некоторые люди любят соревноваться. Это полезно для здоровья и помогает всем работать лучше. Но следует помнить: в командной работе забота о ближнем – это самое важное", – говорит военный из США "Чип".

Житель Львова Александр уже прошел трехнедельный базовый военный курс и остался совершенствовать приобретенные навыки. К встрече мобилизованных рашистов хочет подготовиться максимально.

"Базовый курс – три недели, он включает: сбор разбор автомата Калашникова, перемещение в группах, команды жестами, реакция на засаду, устройство засад, работа в таких закрытых помещениях, как вы сейчас видите", – говорит фитнес-тренер Александр Сало.

Обучение бесплатное. Курсы проводят американские военные разной специальности: среди них морские пехотинцы, минометчики, разведчики.

Единственное, о чем предупреждают желающих записаться на курсы: снаряжение и амуницию нужно иметь собственные. Вместо оружия здесь выдают муляжи. Придется ли применять это обучение на практике – участники учений не знают. Но хотят быть начеку, если их призовут идти на защиту Родины.

Напомним, в Киеве проводят тренинги по домедицинской помощи.

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