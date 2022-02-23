Военное положение: что оно означает и какие могут быть ограничения

Верховная Рада Украины при введении военного положения в Украине или в отдельных ее местностях собирается в двухдневный срок без созыва и работает в сессионном режиме.

СНБО 23 февраля поддержал введение чрезвычайного положения в Украине. Исключением являются только Луганская и Донецкая области. Теперь это решение должно быть принято Верховной Радой. Но если Россия начнет полномасштабное наступление, в Украине или в отдельных ее регионах могут ввести и военное положение.

ТСН.ua разъясняет, что такое военное положение и какие ограничения оно предполагает.

Что такое военное положение

Согласно законодательству Украины, военное положение — это особый правовой режим, который вводится в стране или в отдельных ее местностях в случае вооруженной агрессии или угрозы нападения, опасности государственной независимости Украины, ее территориальной целостности и предусматривает предоставление соответствующим органам государственной власти, военному командованию, военным администрациям и органам местного самоуправления полномочий, необходимых для предотвращения угрозы, отпора вооруженной агрессии и обеспечения национальной безопасности, устранения угрозы опасности государственной независимости Украины, ее территориальной целостности, а также временное, обусловленное угрозой, ограничение конституционных прав и свобод человека и граждан и интересов юридических лиц с указанием срока действия этих ограничений.

Как вводят военное положение

Военное положение в Украине или в отдельных ее местностях вводится указом президента Украины, подлежащим утверждению Верховной Радой в течение двух дней с момента обращения президента. Такой указ незамедлительно объявляется через средства массовой информации.

Предложения по введению военного положения в Украине или в отдельных ее местностях президенту Украины представляет Совет национальной безопасности и обороны Украины.

Какие мероприятия предполагает военное положение

В Украине или в отдельных ее местностях, где введено военное положение, военное командование вместе с военными администрациями (в случае их образования) могут самостоятельно или с привлечением органов исполнительной власти вводить и осуществлять в пределах временных ограничений конституционных прав и свобод человека и гражданина, а также прав и законных интересов юридических лиц, предусмотренных указом президента Украины о введении военного положения, следующие меры правового режима военного положения:

устанавливать (усиливать) охрану объектов государственного значения, объектов государственного значения национальной транспортной системы Украины и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, и вводить особый режим их работы;

вводить трудовую повинность для трудоспособных лиц, не привлеченных к работе в оборонной сфере и сфере обеспечения жизнедеятельности населения и не забронированных предприятиями, учреждениями и организациями на период действия военного положения с целью выполнения работ, имеющих оборонительный характер;

использовать мощности и трудовые ресурсы предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности для нужд обороны, изменять режим работы, проводить другие изменения производственной деятельности, а также условий труда в соответствии с законодательством о труде;

принудительно отчуждать имущество, находящееся в частной или коммунальной собственности, изымать имущество государственных предприятий, государственных хозяйственных объединений для нужд государства в условиях правового режима военного положения в установленном законом порядке и выдавать об этом соответствующие документы установленного образца;

вводить комендантский час (запрет пребывания в определенный период суток на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений), а также устанавливать специальный режим светомаскировки;

устанавливать особый режим въезда и выезда, ограничивать свободу передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства, а также движение транспортных средств;

проверять документы у лиц, а в случае необходимости проводить осмотр вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан, за исключением ограничений, установленных Конституцией Украины;

запрещать проведение мирных собраний, митингов, походов и демонстраций, других массовых мероприятий;

ставить вопрос о запрете деятельности политических партий, общественных объединений;

устанавливать в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины, запрет или ограничение по выбору места пребывания или места жительства лиц на территории, на которой действует военное положение;

регулировать работу поставщиков электронных коммуникационных сетей и/или услуг, полиграфических предприятий, издательств, телерадиоорганизаций, телерадиоцентров и других предприятий, учреждений, организаций и учреждений культуры и средств массовой информации, а также использовать местные радиостанции, телевизионные центры и типографии для военных нужд и проведения разъяснительной работы среди войск и населения;

запрещать работу приемопередающих радиостанций личного и коллективного пользования и передачу информации через компьютерные сети;

в случае нарушения требований или невыполнения мер правового режима военного положения изымать у предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, отдельных граждан электронное коммуникационное оборудование, телевизионную, видео- и аудиоаппаратуру, компьютеры, а также при необходимости другие технические средства связи;

запрещать торговлю оружием, сильнодействующими химическими и ядовитыми веществами, а также алкогольными напитками и веществами, производимыми на спиртовой основе;

устанавливать особый режим в сфере производства и реализации лекарственных средств, которые содержат наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры, другие сильнодействующие вещества, перечень которых определяется Кабинетом Министров Украины;

изымать у предприятий, учреждений и организаций учебную и боевую технику, взрывчатые, радиоактивные вещества и материалы, сильнодействующие химические и ядовитые вещества;

запрещать гражданам, состоящим на военном или специальном учете в Министерстве обороны Украины, Службе безопасности Украины или Службе внешней разведки Украины, изменять место жительства (место пребывания) без разрешения военного комиссара или руководителя соответствующего органа Службы безопасности Украины или Службы внешней разведки Украины; ограничивать прохождение альтернативной (невоенной) службы;

устанавливать для физических и юридических лиц военно-квартирную повинность по расквартированию военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава правоохранительных органов, личного состава службы гражданской защиты, эвакуированного населения и размещения воинских частей, подразделений и учреждений;

устанавливать порядок использования фонда защитных сооружений гражданской защиты;

проводить эвакуацию населения, если возникает угроза его жизни или здоровью, а также материальных и культурных ценностей, если возникает угроза их повреждения или уничтожения, согласно перечню, утверждаемому Кабинетом Министров Украины;

вводить нормированное обеспечение населения основными продовольственными и непродовольственными товарами;

принимать дополнительные меры по усилению охраны государственной тайны;

интернировать (принудительно отселять) граждан иностранного государства, угрожающего нападением или совершающего агрессию против Украины;

производить обязательную эвакуацию задержанных лиц, находящихся в изоляторах временного содержания.

В местностях, где ведутся боевые действия, введение и осуществление мер правового режима военного положения возлагается непосредственно на военное командование и военные администрации (в случае их образования).

Напомним, что по состоянию на сегодня, 23 февраля, СНБО просит Верховную Раду ввести чрезвычайное положение на всей территории Украины, кроме Луганской и Донецкой областей. О введении военного положения речь пока не идет.