Военного с лабрадором не пустили в салон поезда – новые подробности громкой истории

"Укрзализныця" снова в центре скандала. Военнослужащего Нацгвардии заставили ехать несколько часов в тамбуре на ногах – ему не разрешили занять свое место согласно приобретенному билету из-за служебной собаки лабрадора, которая была с ним. По правилам "Укрзализныци" только выкупленное купе дает основание для проезда с собакой выше 45 сантиметров.

В сюжете ТСН.ua Виктория Гнатюк рассказала подробности.

Видео как военнослужащий Национальной гвардии Украины, несколько часов стоя на ногах в тамбуре ехал из Киева в Чернигов, разместила пассажирка вагона. Оказалось, парня не пустили на купленное место, потому что он был с лабрадором – служебной собакой.

Девушка была шокирована таким отношением к военнослужащему, имея немного подписчиков, она в деталях рассказала, что произошло, и попросила у пользователей соцсетей помощи в огласке.

Военнослужащий Нацгвардии в тамбуре поезда / Фото: Вахтанг Кипиани / Facebook

На момент подготовки выпуска ее пост собрал более 170 тысяч лайков и сотни репостов, люди возмущены таким отношением работников "Укрзализныци" к военным и домашним любимцам в целом.

О самом парне известно немного, его зовут Валерий, а его верного друга – Эрми.

"Не удивлена официальным объяснением. Думаю, что в этой истории главное – это человечность. Я думаю, что именно человечность, во всех ее проявлениях, потеряна по концепции "я вам ничего не должен", которая стала для многих спасительным кругом, когда не нужно за кого-то беспокоиться, сочувствовать, помогать уступить свой комфорт или спокойствие ради кого-то. А здесь даже ради того, кто может отдать свою жизнь за твое спокойствие. Стыдно за людей. Мы так и будем жить в дерьме, если мораль общества не изменится".

"Меня оскорбляет, что собака малых и средних пород едет вместе с владельцем на отдельном месте (и нет ни у кого никакой аллергии), а я со своим воспитанным, вежливым лабрадором, которая со мной буквально повсюду, должна стоять где-то хрен знает где пихать ее в бокс. Надо правила одни для всех. Достаточно демонизировать всех крупных собак независимо от породы и воспитания. Когда-то в 90-е так и ездили, конечно, но 21 век на дворе. Давайте как-то более адекватно".

"Никакие ваши потуги со ссылками на закон и Нацгвардию, не оправдывают отношения к военной с его собакой! Особенно во время войны!"

После шквала критики в "Укрзализныце" решили сказать свое слово. На своей странице в Facebook глава пассажирского направления Александр Перцовский объяснил, почему военного не пустили с собакой на купленное место:

Для перевозки служебных собак есть спецвагоны. Военные в курсе, мы везем их регулярно. Это базовая фоновая информация.

Для перевозки домашних любимцев есть четкие правила, в частности для вагонов интерсити, о которых идет речь. Кстати, наши проводники и стюарды иногда лояльно смотрят на эти правила, мы сознательно делаем исключение, но это отдельная тема, детализирующая по порядку.

Военный пришел на посадку в интерсите с большой собакой без намордника — и здесь важно: не "военного выставили в тамбур", а военный попросился ехать в тамбуре, зная, что совершает не по протоколу. И наша стюард пустила (за что мы ее упрекать не планируем), такое бывает и на краматорских рейсах, уже есть опыт. Но есть немного разницы с изложенной версией, согласитесь.

Нацгвардия уже прокомментировала, УЗ прокомментировала, сам военный прокомментировал. Казалось бы, эпизод исчерпан, но нет:) Почему? Ибо… …

Мы сами себе не поставили точку. Правила должны быть адаптивными к сегодняшним реалиям. Мы как железная дорога эвакуировали 120 тысяч любимцев (бог с ними с собаками – мы крокодилов и игуан везли на эвакрейсах) и сейчас регулярно их везем назад – отсюда и тезис выше о неофициальной гибкости трактовки правил. Так, в случае со служебными собаками и поездами интерсити все же есть четкие нормы, продиктованные безопасностью и комфортом всех в салоне, включая детей, аллергиков и т.д. Но есть несколько blind spоts в правилах, где принятие решения по факту переведено на проводника, поэтому изменения назрели и гражданское общество справедливо нам о них напоминает.

Кроме того, руководитель пассажирского направления отметил, что если бы там ни было, в компании готовы корректировать правила.

"В сухом остатке: правила будем просматривать и фидбек по ним нам сейчас очень интересный и полезный. обоих случаях все четко выписано и там надо просто отшлифовать взаимодействие, мы уже на связи с нацгвардейцами, за их собак можете не переживать.А вот сделать вам возвращение домой с любимым коргом мы бы хотели удобнее.С уважением ко всем хвостатым, перепончатым, пернатых".

Руководитель пресс-службы Нацгвардии Руслан Музычук пояснил в комментарии "Громадському", что формирование имеет свой специальный транспорт: спецвагоны и автомобили, предназначенные для перевозки собак. По его словам, эти средства используют для того, чтобы, в частности, избегать таких ситуаций, которые произошли в вагоне "Укрзализныци".

Как стало известно Музычуку, этот случай – стечение обстоятельств, и военный сам сказал проводнику, что будет ехать в тамбуре, поскольку действуют правила, не позволяющие заводить служебных собак "в такие места".

Поэтому в пресс-службе Нацгвардии считают, что вопрос правил перевозки животных в поездах – скорее гражданский, чем военный.

Кроме того, нашлись те, кто поделились своими историями поездок с собаками в "Укрзализныце", и вступились за компанию.

"Не забывайте об аллергиках, которые могут стать заложниками ситуации. А в отдельных случаях такое соседство может привести к трагическим последствиям. Сделайте отдельные вагоны, где можно\нельзя в теории быть с животными, чтобы люди, для которых такие встречи несут прямые риски для здоровье, имели возможность обезопасить себя".

"Не все зависит от одних правил, многое зависит от человека-проводника., Таня кормит бездомных животных и ей нужен сейчас очень корм… сделайте репост в противовес тем злым проводникам. А еще она дает воду животным, которые ездят с ней, и каждую поездку берет с собой корм".

В настоящее время в комментариях идет оживленное обсуждение, как выйти из ситуации, и что хотят видеть пассажиры в будущем. Перевозчик заявил, что изучил опыт иностранных железных дорог, наработал ряд предложений и рекомендаций, поэтому в ближайшее время они будут рассмотрены специалистами "Укрзализныци".

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: СКАНДАЛ! Военного с собакой не пустили в салон поезда! Всплыли интересные нюансы!

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