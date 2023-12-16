Военному восстановили нос из ребра: хирурги о деталях уникальной операции

В этом году киевские врачи-отоларингологи провели несколько уникальных операций, а именно – военному восстановили нос, который был оторван во время боев.

Подробности в комментарии для ТСН.ua рассказал ЛОР-хирург высшей категории, кандидат медицинских наук Александр Васильев, который с коллегами проводил эту операцию.

"Речь идет о 22-летнем парне, зовут его Богдан. По состоянию на 24 февраля прошлого года он учился в Харькове, планировал быть физиком, но, когда началось наступление россиян, он одним из первых принял в руки оружие. Он принимал активное участие в обороне Харькова, а после этого перевелся в штурмовой отряд и держал оборону Бахмута, сдерживая рубеж от "вагнеровцев". Во время боевых действий Богдан получил ранение — обломком ему оторвало полностью нос",. — рассказал нам Александр Васильев.

Военный до и после операции. Фото предоставлено А.Васильевым.

И продолжает: "Богдана мы лечили в течение 7 месяцев, осенью парень был выписан. Наша команда в составе 4 врачей: Александр Руткас, Марина Дворская, Сергей Коновалов и Александр Васильев — выполнили все 3 этапа хирургии. Эта операция считается одной из самых тяжелых и уникальных из реконструкционных оперативных вмешательств. В Украине их полноценно выполняет максимум 10 врачей, за этот год мы сделали 9 подобных реконструкций. Нос реконструировали с помощью лобного лоскута. Поясню, что это такое. Лобный лоскут — это на лбе расчервичается кусочек, якобы, форма носа, "бабочка", вырезается эта кожа, но не отрезается, а переносится на нос (на лбу очень хорошо тянется кожа). Во время второго этапа операции восстанавливалась опорная структура носа. Берется ребро и из него создается каркас носа. И третий этап — это формирование формы носа. Всего на все эти операции нужно около 8 часов хирургии".

По словам Васильева, благодаря хирургическому вмешательству, парню была возвращена не только форма наружного носа, но и на 100% восстановленное дыхание.

Остается еще один косметический этап операции, но Богдан уже на фронте защищает соборность нашего государства. Данное и все подобные оперативные вмешательства были исполнены на базе государственных клиник (полностью бесплатно).



"Для каждого врача Украины это большая честь лечить наших героев. Вместе к единой Победе", — добавил врач Васильев.

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