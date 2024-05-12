Военнообязанные украинцы за рубежом: будет ли Европа возвращать граждан призывного возраста в Украину

Некоторые страны, в частности, могут отказать в предоставлении вида на постоянное проживание и соцпомощи украинцам призывного возраста.

Консульства Украины с 23 апреля 2024 года начали приостанавливать предоставление дипломатических услуг мужчинам призывного возраста за границей. Мужчины от 18 до 60 лет смогут совершать консульские действия только при наличии военно-учетных документов. Соответственно, гражданам Украины за границей нужно обновить персональные данные в ТЦК и СП.

Мужчины за границей призывного возраста без военно-учетных документов не смогут оформить загранпаспорт и воспользоваться другими консульскими услугами.

После такого решения правительства Украины некоторые европейские страны заговорили о возможной депортации военнообязанных украинцев.

ТСН.ua собрал заявления, звучавшие в странах Европы по этому поводу.

После принятия новых ограничений правительством Украины для находящихся за рубежом военнообязанных граждан одной из первых отреагировала Польша.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Правозащитник РАЗНЕС решение об услугах КОНСУЛЬСТВ для мужчин призывного возраста!

Польша

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сказал, что Варшава будет готова помочь Киеву вернуть своих мужчин домой. Впрочем, создание отдельного механизма возможно только после соответствующего обращения украинской стороны.

"Думаю, многие поляки возмущаются, когда видят молодых украинских мужчин в гостиницах и кафе, и слышат, сколько усилий нам приходится приложить, чтобы помочь Украине", – прокомментировал Косиняк-Камыш.

Позже глава Минобороны Польши добавил, что такие решения должны приниматься на уровне Евросоюза. Тогда это имело бы обязательный характер для всех стран-членов ЕС.

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Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что Польша давно предлагала украинской стороне помочь в идентификации тех, кто военнообязанный и должен ехать в Украину.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отметил, что для Польши принудительное возвращение украинцев призывного возраста является неоднозначным вопросом, хотя там понимают потребности Украины в защитниках. По его словам, украинская сторона не создала никаких инициатив, которые могли бы поддержать западные правительства, чтобы военнообязанные украинцы вернулись домой.

Сикорский также отметил, что ранее Украина предлагала Польше отменить социальные выплаты тем людям, у которых нет справки о прохождении срочной военной службы.

Однако посол Польши в Украине Ярослав Гузы говорит, что у Польши нет конкретного ответа на то, что делать с украинскими мужчинами в стране. Однако принудительно выселять их не собираются.

"Довольно трудно представить, что польские власти будут возвращать мужчин призывного возраста в Украину насильно. Такого не произойдет", - сказал Гузы.

Он пояснил, что Варшава находится в "другом положении", чем некоторые страны, ведь на ее территории проживают миллионы украинцев.

По мнению посла, между странами Евросоюза будет продолжаться дискуссия по вопросу пребывания украинцев после того, как Министерство иностранных дел Украины приняло решение прекратить предоставление консульских услуг мужчинам призывного возраста за границей.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Скандал на скандале! Польша может депортировать украинцев призывного возраста?

Чехия

Министр иностранных дел Чехии Ян Липовский заявил, что его страна не поддерживает украинских мужчин, пытающихся скрыться от мобилизации в Украине, сидя за границей.

"Чехия уже давно поддерживает украинских беженцев, и мы принимаем их на своей территории. Но не тех, кто пытается избежать призывной обязанности", – подчеркнул Липовский.

Министр также добавил, что возможности Чехии ограничены, когда речь идет о принудительном возвращении украинских граждан на Родину.

Литва

Литва может помочь Украине вернуть уехавших за границу мужчин призывного возраста. Однако, как заявил глава Минобороны Литвы Лауринас Кащюнас, сначала Вильнюс дождется, как эту процедуру будет проводить Польша.

"Никто, конечно, не будет их (мужчин — ред.) собирать и отвозить в Украину — этого не будет. Но (можно ограничить их — ред.) в социальных выплатах, разрешениях на работу, документах — это варианты, как я слышу, и от польской стороны. Так что давайте подождем и посмотрим, какой вариант они предложат, возможно, он подойдет и для Литвы", - прокомментировал литовский министр.

Эстония

Советник отдела политики гражданства и миграции МВД Эстонии Аннели Уикс заявила, что правительство страны не планирует принудительно возвращать в Украину граждан, сбежавших из-за полномасштабной войны и законно проживающих в Эстонии. Это касается и мужчин призывного возраста.

Аннели Викс добавила, что если граждане Украины мобилизационного возраста больше не смогут обменять свои просроченные паспорта в посольстве Украины, они только потеряют возможность путешествовать.

По состоянию на 26 апреля вид на жительство в Эстонии на основании временной защиты имеют 6500 украинских мужчин в возрасте 18-60 лет.

Словакия

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что нужно говорить не об отправке войск НАТО в Украину, а о возвращении украинских мужчин из-за границы.

"Из всех беженцев, которых мы защищаем, (…) есть группа, которая отвечает украинскому закону о воинской обязанности", – сказал Калиняк, добавив, что, по его мнению, самая большая помощь украинской армии – это люди.

Словацкий министр обвинил западные страны и словацкую оппозицию в том, что призывы об увеличении помощи украинским военным якобы приводят к эскалации.

Венгрия

Вице-премьер Венгрии Жолт Симьен заявил, что страна не будет выдавать Украине беженцев, в частности, мужчин призывного возраста.

Он подчеркнул, что каждый беженец из Украины в Венгрии – это свободный человек, который сам решает, оставаться ли ему здесь, переехать на Запад или вернуться назад.

Германия

Канцлер Олаф Шольц заявил, что украинцы с видом на жительство и работой смогут оставаться в Германии.

Шольц также призвал украинцев в Германии трудоустраиваться.

"Мы надеемся, что те, кто приехал из Украины, как только они смогут работать, будут работать. Стоит сказать, что многие уже это делают, но есть еще несколько сотен тысяч тех, кто срочно нужен на рынке труда", - добавил канцлер Германии.

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Посол Германии в Украине Мартин Егер рассказал, что уже в начале июня соберутся министры внутренних дел, Федерации и федеральных земель, чтобы обсуждать вопрос того, будут ли украинским мужчинам призывного возраста выдавать временные документы на территории Германии после приостановки предоставления дипломатических услуг со стороны МИД Украины.

"Понятно, что правовая ситуация имеет наибольший вес. Есть правовые требования и уже сейчас существует достаточно высокий барьер, чтобы выдавать какие-то документы, заменяющие паспорт (речь об ограничении предоставления Украиной консульских услуг — ред.). Мы увидим, какие решения будут принятые в июне и на этой основе мы будем обращаться с этой проблемой", - прокомментировал Мартин Егер.

Обещания Польши вернуть военнообязанных украинцев – последствия

Как пишет Forbes, значительная часть украинских мужчин, которые получили временное убежище в Польше, будут пытаться переехать в другие страны, чтобы избежать военной службы.

Польша также может потерять часть рабочей силы, которую получила ее экономика по приезду украинских беженцев. Вместе с мужчинами страну могут покинуть и члены их семей. А те, кто по каким-то причинам не сможет уехать, пополнит ряды нелегалов или перейдет в теневой сектор экономики.

Как комментируют юристы

Юрист Роман Еделев отметил, что в Европе не будет массовой высылки украинцев в соответствии с протоколом Европейской конвенции по правам человека.

"Сразу появляется какая-то идея о депортации, о том, что украинских мужчин в Польше или Литве будут хватать и везти на границу, передавать пограничникам или кому-то другому. Так оно не будет происходить. Европейская конвенция о правах человека имеет дополнительный протокол, который запрещает массовую высылку иностранцев", - заверил юрист.

Еделев отмечает, что страны могут не оказывать определенные государственные услуги или социальную помощь.

Будет ли Украина принудительно возвращать мужчин

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заверила, что Украина не будет принудительно возвращать мужчин призывного возраста из-за рубежа. А учет в ТЦК за границей не означает "автоматическую мобилизацию на фронт".

"Ограничений и принудительного возвращения граждан Украины любого пола или возраста в воюющую страну не будет. Но в вопросах войны нет приятных решений. Давайте не забывать, что война продолжается и мы должны ее выиграть", - подчеркнула Стефанишина.

По ее словам, в мае Украину посетит еврокомиссар по внутренним делам и миграции Илва Йоганссон. Во время визита она обсудит с властями вопрос дальнейшего юридического статуса украинцев за границей. А нынешний механизм временной защиты украинцев в ЕС будет действовать до марта 2025 года.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Без прав и паспортов! Украинские консульства уже не оказывают услуги мужчинам призывного возраста!

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