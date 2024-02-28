Военнопленного заставляли часами стоять в камере и петь российский гимн

Украинский военный Николай Гойдало, вернувшийся домой после 610 дней российского плена, откровенно рассказал об ужасных условиях, в которых его содержали, и нравственных пытках, которые приходилось переносить.

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью журналистке ТСН.

50-летний шахтер из Волыни добровольцем пошел в армию сразу после полномасштабного вторжения. В мае 2022 года попал в плен. Обменяли его 31 января.

За время пребывания в плену Николай Гойдало похудел на 35 килограммов. Теперь у него проблемы с ногами вследствие вынужденного ежедневного многочасового стояния. Вот что он рассказал

...про режим

"Выводили на прогулки, зимой – по полчаса... летом – по часу. А остальное время – стоять... Это такой режим: зашел в камеру, ты стоишь, не сидишь, не лежишь, просто стоишь... Они уже сами решали, можно ли сесть".

...о еде

"Каша, овсянка, перловка, сечка... Обед, первое — реденькое. Еда "скудная" была... Чтобы только так, чтобы прожить. Вечером был картофель с рыбой порой, как попадется".

...о моральном давлении

"Это психологическая атака. Они давали стихи учить "за Россию", чтобы сломать... И, конечно, российский гимн пели... Отказаться очень тяжело — могли ребра пострадать, могли ноги пострадать. Лучше попеть, чем терпеть такую боль".

...о том, что поддерживало

"Вера поддерживала. Семью хотелось увидеть. Вернуться на землю свою".

...о том, чего сейчас хочется больше всего

"Чтобы война закончилась и мира хочется. Потому что никто бы не подумал, что с Россией может быть война. А такая война, как сейчас – сколько людей, можно сказать, ни за что страдают и искалечены – это просто не укладывается в голове".

Напомним, 31 января Украина вернула домой из российского плена 207 военных.

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