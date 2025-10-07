Военнопленный вернулся в Украину и был возмущен поступком жены: адвокаты удивили историей

Адвокаты Кристина Очкур и Мария Левченко / © ТСН

Адвокаты Кристина Очкур и Мария Левченко считают, что когда родственникам пропавших без вести и военнопленных выплачивают только 50% заработной платы военного — это правильно, поскольку так человек после возвращения может распоряжаться своими деньгами.

Об этом они рассказали в комментарии ТСН.ua.

Адвокаты отметили, что бывают такие случаи, когда родные военнопленных или пропавших без вести деньги военных тратят на себя. После возвращения из плена военные же остаются без копейки. Они отметили, что это не закономерность, однако есть отдельные случаи.

«У нас есть случай и не один: когда жена получала эти деньги и тратила — на ребенка, на аренду квартиры, на покупку машины. И у нас был кейс, когда вернулся пленный и он хотел подать в суд на жену, потому что она все его деньги взяла и вложила в квартиру. А он вернулся и сказал — я тебя об этом не просил. Он находился в страшных условиях, вышел и у него ни копейки. Правда, там дело до суда не дошло, они это мирно решили. Многие родственники тратили эти деньги», — пояснила адвокат Кристина Очкур.

