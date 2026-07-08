Война в Украине

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К югу от Запорожья украинские защитники продолжают оказывать давление на российских десантников. Врага удалось вытеснить из Приморского, и в настоящее время продолжается зачистка Плавней. В то же время бойцы используют любую возможность, чтобы отбросить противника вдоль автодороги Запорожье — Васильевка — Мелитополь, вытеснить оккупантов за южные окраины Степногорска и к северо-востоку от Каменского.

Какую войну сейчас ведут в Южном секторе фронта бойцы батальона беспилотных систем «Sons of Khors» 128-й отдельной горно-штурмовой бригады — смотрите в эксклюзивном репортаже корреспондента ТСН Александра Моторного.

Внимание! Во время репортажа на экранах появится специальный QR-код. Это официальная масштабная акция по сбору средств на комплектующие для ударных и разведывательных вертолетов 128-й бригады. Поэтому, по возможности, не оставайтесь в стороне от этой жизненно важной помощи фронту.

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© ТСН

Какова ситуация на фронте

Экипажи 128-й горно-штурмовой эскадрильи теперь круглосуточно и фактически без перерыва вылетают на охоту за московитами с вооружением. За рабочими мониторами пилоты проводят долгие изнурительные часы.

Дистанционно-пилотируемые разведывательные и ударные аппараты «Сыновья Хорса» — именно так называется батальон беспилотных систем (ББпС) 128-й бригады — теперь направляют преимущественно на южные окраины Запорожья.

«Степанович», командир батальона беспилотных систем «Sons of Khors» 128-й ОГШБр: «Мы помогаем вести контрбатарейную борьбу — по орудиям! По вражеским пилотам отрабатываем и отрабатываем по вражеской логистике. Не допускаем автомобили, транспорт, который осуществляет подвоз к передовым позициям врага — топлива, боеприпасов, дронов. И личного состава также».

Зона ответственности горных штурмовиков начинается от Малых Щербаков и простирается до Степногорска включительно. Эти населенные пункты надежно контролируются именно Вооруженными силами Украины. На сегодняшний день в Степногорске, несмотря на его разрушенное состояние, находятся наши подразделения.

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На участке от восточного берега некогда полноводного Каховского водохранилища до Малых Щербаков украинские воины сейчас пытаются оттеснить противника как можно дальше на юг, говорит комбат. Но и московиты не сидят сложа руки.

«Степанович», командир батальона беспилотных систем «Sons of Khors» 128-й ОГШБр: «Есть определённые попытки врага проникнуть в наши ряды, соответственно. И в Малых Щербаках это в последнее время происходит очень часто — они продвигаются в этом направлении. Точно так же они не отказываются от намерений вернуться в Степногорск. Закрепиться там».

Противостояние регулярным дивизиям РФ: охота на пехоту

На Мелитопольском направлении рашистские штабы собрали мощную тактическую группировку. Оно состоит из двух мотострелковых дивизий из состава двух общевойсковых армий, которые дополнительно усилены полками сразу четырёх десантно-штурмовых дивизий и отдельной бригады специального назначения. Военные отмечают, что враг на этом участке мобилизован, хорошо обучен и это не какие-то случайные солдаты.

«Степанович», командир батальона беспилотных систем «Sons of Khors» 128-й ОГШБр: «Они усиливают количество подразделений, так как те, что здесь стояли — их штурмовые полки — они износились, и им нужно возобновить усилия. Сейчас они дополнительно перебросили сюда и воздушно-десантные войска, и ещё штурмовые подразделения».

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Другое дело, что украинские воины, и не в последнюю очередь экипажи беспилотников 128-й горно-штурмовой бригады, уже изрядно разгромили эти вражеские силы и продолжают без перерыва выполнять эту работу.

Здесь, как и на большинстве других участков фронта, вперед пытаются проникнуть исключительно единичные вражеские пехотинцы. В большинстве случаев их оперативно выявляют с воздуха и мгновенно уничтожают украинские дроны.

«Степанович», командир батальона беспилотных систем «Sons of Khors» 128-й ОГШБр: «В основном это группки по два-три человека, которые могут находиться на расстоянии 3–4 километра друг от друга. Обычно мы их обнаруживаем и начинаем наносить поражения».

В то же время московитская боевая техника даже близко не подъезжает к передовой. Экипажи ударных дронов 128-й бригады уничтожают её ещё глубоко в тылу противника, зачастую — прямо на ходу.

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Именно благодаря методичным и точным ударам по тылам противника московитам не удается приблизиться к Запорожью, убежден дежурный офицер «Тоха». С командного пункта «Сынов Хорсу» он только что скорректировал одно из успешных поражений.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: САММИТ НАТО! Трамп ПОРАЗИЛ заявлением об УКРАИНЕ! КИЕВ и ОБЛАСТЬ после атаки! | ТСН 20:00 7 июля

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