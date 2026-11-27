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Военнослужащие ВСУ провели в Харьковской области секретную операцию и освободили 14 сел: подполковник рассказал поразительные подробности
Украинские военные провели уникальную операцию в Харьковской области и освободили 15 сел, ранее оккупированных россиянами.
На севере Харьковской области ещё летом российская армия сформировала выступ в районе села Вильхуватка, чтобы окружить крупную группировку ВСУ. И в начале сентября Минобороны страны-агрессора чуть ли не ежедневно сообщало, как «сжимается окружение» и «закрывается котёл» вокруг этой почти двухтысячной группировки наших сил. Тогда наши военные начали секретную операцию «Медвежья ловушка» для российского «Медвежьего угла».
Об этом говорится в материале ТСН.
Что известно об операции ВСУ
16 октября начальник Генштаба РФ Герасимов даже доложил Путину, что их операция «Медвежий угол» завершилась полным разгромом окруженных сил. Ситуация действительно была сложной: ведь россияне хотели зажать «клешни» в районе села Приколотное.
Этот план нужно было сорвать. Эта «клешня» пролегала рядом с зоной ответственности 129-й отдельной тяжёлой механизированной бригады. И ещё в начале сентября главнокомандующий Михаил Драпатый распорядился перебросить на этот участок новые силы, в частности, 120-й отдельный разведывательный полк и 475-й отдельный штурмовой полк «CODE 9.2». Бойцы должны были «отрезать» правую «клешню» российской группировки. И вместо их «Медвежьего угла» — создать наш «Медвежий капкан».
Бронетехника во взаимодействии с дронами прорывалась вперёд. Украинские штурмовые группы появлялись словно из ниоткуда. Была задействована воздушная эвакуация бойцов. И в результате — Вильхуватка и ещё 14 деревень вокруг, в общей сложности 200 квадратных километров территории, были взяты под контроль. Российский выступ отрезан. Угроза окружения — ликвидирована. Потери России, по данным нашего Генштаба, составляют около 800 военнослужащих и почти 400 единиц техники.
Военный рассказал об операции и потерях оккупантов
Начальник штаба 129-й отдельной тяжёлой механизированной бригады подполковник Артем Шишак рассказал, что задачей их бригады было освобождение территорий.
«В нашей зоне ответственности находился ряд населённых пунктов, в которые проник враг. Возможно, там сейчас ещё остались какие-то отряды, которые прячутся в норах, но они истощены. Логистики там нет, доставка осуществляется только дронами, но мы сейчас противодействуем этому. Враг, если и есть, то он не представляет угрозы в этом районе», — сказал Артем Шишак.
Военный подчеркнул, что в ноябре бойцы из его бригады уничтожили около 200 российских оккупантов.
Кроме того, 129-й бригаде удалось закрепиться в освобожденных населенных пунктах.
«Если враг будет вести наступательные действия, он будет искать лазейку, но это уже будет сложно», — сказал подполковник Артем Шишак.
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