ВСУ провели уникальную операцию в Харьковской области

Реклама

На севере Харьковской области ещё летом российская армия сформировала выступ в районе села Вильхуватка, чтобы окружить крупную группировку ВСУ. И в начале сентября Минобороны страны-агрессора чуть ли не ежедневно сообщало, как «сжимается окружение» и «закрывается котёл» вокруг этой почти двухтысячной группировки наших сил. Тогда наши военные начали секретную операцию «Медвежья ловушка» для российского «Медвежьего угла».

Об этом говорится в материале ТСН.

Реклама

Что известно об операции ВСУ

16 октября начальник Генштаба РФ Герасимов даже доложил Путину, что их операция «Медвежий угол» завершилась полным разгромом окруженных сил. Ситуация действительно была сложной: ведь россияне хотели зажать «клешни» в районе села Приколотное.

Реклама

Этот план нужно было сорвать. Эта «клешня» пролегала рядом с зоной ответственности 129-й отдельной тяжёлой механизированной бригады. И ещё в начале сентября главнокомандующий Михаил Драпатый распорядился перебросить на этот участок новые силы, в частности, 120-й отдельный разведывательный полк и 475-й отдельный штурмовой полк «CODE 9.2». Бойцы должны были «отрезать» правую «клешню» российской группировки. И вместо их «Медвежьего угла» — создать наш «Медвежий капкан».

Бронетехника во взаимодействии с дронами прорывалась вперёд. Украинские штурмовые группы появлялись словно из ниоткуда. Была задействована воздушная эвакуация бойцов. И в результате — Вильхуватка и ещё 14 деревень вокруг, в общей сложности 200 квадратных километров территории, были взяты под контроль. Российский выступ отрезан. Угроза окружения — ликвидирована. Потери России, по данным нашего Генштаба, составляют около 800 военнослужащих и почти 400 единиц техники.

Военный рассказал об операции и потерях оккупантов

Начальник штаба 129-й отдельной тяжёлой механизированной бригады подполковник Артем Шишак рассказал, что задачей их бригады было освобождение территорий.

«В нашей зоне ответственности находился ряд населённых пунктов, в которые проник враг. Возможно, там сейчас ещё остались какие-то отряды, которые прячутся в норах, но они истощены. Логистики там нет, доставка осуществляется только дронами, но мы сейчас противодействуем этому. Враг, если и есть, то он не представляет угрозы в этом районе», — сказал Артем Шишак.

Реклама

Военный подчеркнул, что в ноябре бойцы из его бригады уничтожили около 200 российских оккупантов.

Кроме того, 129-й бригаде удалось закрепиться в освобожденных населенных пунктах.

«Если враг будет вести наступательные действия, он будет искать лазейку, но это уже будет сложно», — сказал подполковник Артем Шишак.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: НОВОСТИ НА ТСН ОНЛАЙН | 20:00 27 НОЯБРЯ | МАРАФОН «ЕДИНЫЕ НОВОСТИ» В ПРЯМОМ ЭФИРЕ

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров