Военнослужащий сядет за решетку: суд избрал приговор водителю, сбившего 17-летнего парня на переходе

Военнослужащий сядет за решетку. Районный суд Житомира избрал приговор водителя, который на пешеходном переходе сбил 17-летнего Валерия Разбицкого 3 декабря 2024 года. ТСН неоднократно рассказывала как продолжалось рассмотрение этого дела.

О том, сколько времени длилась судебная волокита, и какой приговор все же присудили водителю, корреспондентка ТСН Ирина Кондрачук рассказала в сюжете.

Это уже четвертое заседание по этому делу. Обвиняемый каждый раз просит суд об освобождении от ареста в обмен на возвращение в армию. Ходатайство зачитывает его адвокат.

"Если суд изменит меру пресечения и обвинения вернется к боевым побратимам, то на фронте сможет принести пользу не только государству, но и потерпевшей стороне, помогая ежемесячно финансово", — говорит адвокат обвиняемого Андрей Бурун.

Адвокат/Скриншот по видео

Но ходатайствовать о подобном, по закону, может исключительно прокурор. Который эту инициативу еще раз не поддержал. Ибо военная служба обвиняемого судебное разбирательство может приостановить.



"Со дня смерти моего сына прошло три месяца и неделя, до сих пор никто не покаялся", — говорит мать погибшего Елена.



Едва сдерживает эмоции Елена, мать погибшего Валерия Разбицкого. Ему навсегда 17.



Парень мечтал поступить в военный институт, одеть форму, как отчим и родной дядя. Ему легко давалось изучение иностранных языков. В тот страшный вечер, 3 декабря 2024 года, Валерий спешил к репетитору с польского. Но на пешеходном переходе, что рядом с домом его дедушки и бабушки, парня сбил автомобиль. От полученных травм сердце юноши остановилось в реанимации на следующее утро.

ДТП/Скриншот с видео



За рулем волонтерского внедорожника сидел Василий Оноприйчук, военнослужащий 72-й бригады. В Житомир тогда приехал в отпуск. И под вечер, во время обесточений в городе, сел за подвыпивший руль. Без водительского удостоверения.



“У меня стоит перед глазами лицо моего ребенка в гробу, вы это понимаете? Это не каждый, это вообще пережить невозможно”, – говорит мать.

Мать погибшего/Скриншот с видео

В ответ Василий Оноприйчук берется за голову и пытается выжать из себя хоть какие-то слова.



“Простите. Я искренне раскаиваюсь. Я бы с удовольствием поставил себя на место этого парня. Валерия”, – говорит Василий Оноприйчук.



Судья выслушивает обе стороны, затем идет в совещательную комнату, и через час возвращается с приговором:



"Суд принял Оноприйчука Василия Владимировича признать виновным в совершении уголовного правонарушения".



Ему грозит 9 лет за решеткой с лишением права управлять автомобилем. На вопрос: будут ли апелляцию подавать, Василий Оноприйчук и его адвокат ответа не дают.



Также суд обязывает военнослужащего уплатить моральную компенсацию матери погибшего в размере полутора миллионов гривен.

Валерий Разбицкий/Скриншот по видео



“Девять лет – это я так понимаю максимальный срок, который можно было дать, я даже надеялась на меньшее. Скажу честно, это не вернет жизнь моему сыну. Это все равно мало: моя жизнь, жизнь моего ребенка", – говорит мать погибшего.



Измученная судами и пережитым горем , даже после приговора говорит, дело будет контролировать и дальше.



“Продолжать буду следить за тем, как он будет отбывать наказание. Чтобы он и дальше сидел", – говорит Елена.



Ее наибольший страх, что Василий Оноприйчук таки освободится досрочно, обменяв наказание на военную службу.

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