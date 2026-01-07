Военнослужащий в СОЧ и его девушка продали дочь: детали шокирующего случая в Николаеве

Подозреваемой в продаже дочери 21-летней жительнице Николаева грозит до 15 лет заключения / © ТСН

Реклама

Стали известны подробности циничной истории о продаже новорожденной девочки, которая произошла в Николаеве и получила резонанс.

Как известно, полиция Николаевщины на днях сообщила, что разоблачила супругов, которые продали собственного новорожденного ребенка и сначала попросили от покупателя задаток в сумме 8 тыс.грн. (общая сумма, которую они просили у покупателя составляла 10 тыс. долларов).

Как выяснил ТСН.ua, эти 8 тысяч гривен сожители, 21-летняя мать и 38-летний отец ребенка разделили между собой, чтобы потратить на собственные нужды. 5 тысяч гривен забрала себе мать ребенка, а 3 тысячи — отец — этот факт в комментарии для ТСН.ua подтвердила спикер полиции Николаевской области Марина Калина.

Реклама

«Мать и отец ребенка написали расписки о том, что обязуются отдать младенца после рождения», — уточнила Марина Калина.

Подозреваемая в продаже дочери 21-летняя жительница Николаева. Фото: Нацполиция

Кроме того, по ее данным, решение о продаже ребенка было у этих сожителей общим. Это они решили в то время, когда женщина была беременна. Ранее, по данным полиции, мужчина и женщина привлекались к ответственности за незаконное хранение наркотиков.

Задержание отца ребенка. Фото: Национальная полиция

По словам правоохранителей, после того, как эти сожители были разоблачены и задержаны, с их стороны не было заявлений о том, что они сожалеют о продаже ребенка.

В свою очередь, ряд других подробностей сообщила пресс-служба Центрального районного суда Николаева, решением которого мужчина и женщина были арестованы.

Реклама

«Следственным судьей Центрального районного суда г.Николаева Иваном Дирко рассмотрено ходатайство в отношении 21-летней женщины и ее 38-летнего сожителя, который является военнослужащим, самовольно покинувшим часть, подозреваемых в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст. 149 УК Украины», — сообщила пресс-служба суда.

По ее данным, согласно материалам ходатайства, у подозреваемого и его сожительницы, когда она была беременна, возник умысел на продажу будущего ребенка.

«В дальнейшем они подыскали лицо, которое согласилось купить новорожденного ребенка. Лицо действовало под контролем правоохранительных органов. Подозреваемые получили от него два авансовых платежа на сумму 8 тыс. гривен, а после рождения ребенка, передали его последнему и получили денежное вознаграждение в сумме 10 тыс. долларов», — сообщил суд.

Почему решили продать ребенка

По официальным данным суда, во время заседания мать девочки сообщила, что они не успевали создать надлежащие условия для воспитания ребенка и хотела, чтобы ребенок попал в семью, а не в интернат. Также отмечала, что уже имела ребенка, в отношении которого она была лишена родительских прав.

Реклама

Ее сожитель признал вину и просил суд применить меру пресечения в виде домашнего ареста.

По результатам рассмотрения, следователь судья Иван Дирко принял решение применить к женщине меру пресечения в виде содержания под стражей с определением размера залога в сумме 332 800 гривен, относительно ее сожителя —в виде содержания под стражей с залогом в сумме 665 600 гривен. Следствие продолжается, родителям ребенка грозит до 15 лет тюрьмы.

По данным источников ТСН.ua среди правоохранителей, есть основания полагать, что женщина решила продать ребенка, потому как ощущала нехватку средств.

«Но при этом призналась, что наркотики употребляла недавно — в прошлом году. Возможно, хотела получить деньги именно для покупки наркотиков. Также известно, что ее первому ребенку сейчас 2 года, этот ребенок проживает в приемной семье. Мать лишена родительских прав», — сообщил нам информированный источник среди правоохранителей.

Реклама

Кроме того, правоохранители отмечают, что после изъятия младенец был направлен в стационарное заведение, после чего суд будет решать его судьбу.

«По всей вероятности, впоследствии ребенка может взять на воспитание приемная семья», — резюмируют правоохранители.