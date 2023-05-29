Военную пару женили в прямом эфире "Сниданку с 1+1" во время атаки на Киев (фото)

Невесту пришлось спрятать в подвал, ведь вражеская ракета летела прямо над телевизионной студией.

Военные Александр и Татьяна поженились в прямом эфире программы "Сниданок с 1+1" 29 мая, когда оккупанты устроили очередную атаку на Киев.

Об этом стало известно из эфира программы, который позже прокомментировал телеведущий Егор Гордеев.

Так, влюбленной паре устроили свадебную церемонию в прямом эфире "Сниданку с 1+1". Невеста была, как положено, в свадебном платье, а жених – в праздничном костюме. Участниками церемонии стали также телеведущие Руслан Сеничкин и Людмила Барбир.

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Заметим, что в этот праздничный момент российские оккупанты устроили воздушную атаку на Киев. Вражеская ракета летела прямо над телевизионной студией.

"После свадьбы в прямом эфире мы спрятали невесту от российской ракеты, летевшей прямо над студией, в подвал", – сообщил Гордеев.

"На нуле было не до подвалов. А на свадьбе произошло сразу много инициаций. Это – не просто переполненный смыслами эпизод из жизни военных Таши и Саши, это еще одни камертоны, за которыми еще долгое время должны сверять уместность все – и те, кто здесь, и те, кто там, и мы, и они, и друзья, и партнеры, и чиновники, и медийщики, и российские либералы, и украинские инфантилы", – говорится в сообщении.

Военных Александра и Татьяну женили в прямом эфире "Сниданку с 1+1"/Скриншот

Невесту после свадьбы в эфире "Сниданку с 1+1" пришлось прятать в подвале / Фото: ТСН Невесте пришлось сидеть в подвале после свадьбы в телеэфире из-за вражеской атаки / Фото: ТСН

Дневная ракетная атака на Киев

Российские оккупанты днем 29 мая устроили уже 16-ю атаку на Киев с начала мая. В этот день столица была атакована баллистическими ракетами. Попадания в городе не зафиксированы, а вот обломки сбитых вражеских целей упали в Оболонском, Деснянском, Днепровском и Подольском районах Киева. Есть повреждения и пострадавший.

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