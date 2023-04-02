Военные без права брать в руки оружие: у 30 первых бойцов будут свои "телохранители"

"Быть рядом" — духовный лозунг военных капелланов Украины. Накануне в Софии Киевской состоялся выпуск первых 30 служителей церкви, завершивших специальные курсы Вооруженных Сил Украины. Согласно закону, капелланы теперь должны быть военнослужащими, говорится в ТСН.

Первые 30 капелланов, по требованию нового закона, подписавших контракты ВСУ, уже давно на фронте помогают воинам божьим словом. “Кто-то подходит, благодарит, что вы с нами есть. Ты, казалось бы, ничего не делаешь, но для людей это поддержка, это присутствие, даже наше… Поэтому и лозунг наш капелланский – быть рядом”, — говорит военный капеллан отец Владимир Труш.

Они в форме, у каждого не только церковный сан, но теперь и воинское звание. После пройденных курсов – служители Бога теперь имеют на вооружении не только веру, но и светские навыки. "Знание психологии — это очень необходимо, нам как раз на курсах это помогали узнать глубже, чтобы мы могли это использовать в практике", — говорит военный капеллан отец Николай.

Среди мужчин – диаконесса Александра Андрияшина, за плечами которого уже восемь лет капелланской миссии. По опыту – быть женщиной-священником в армии – еще большая ответственность. "Они ожидают поддержки и даже иногда, как роль матери, подруги — да, много, но Господь дает возможность справляться", — говорит младшая лейтенантка капелланской службы ВСУ диаконесса Александра Андрияшина.

Торжественное богослужение возглавляют представители пяти христианских церквей. Здесь благословляют флаг – символ межконфессионального служения. Военные капелланы этого выпуска – христиане. Но есть в войске и муфтии, и равины, так что лозунг — быть рядом — здесь на украинском, арабском и на иврите. “Враг у нас один, внутри страны, мы как единственный кулак. В одном окопе может быть христианин и мусульманин, но они украинцы, они брать по духу. И потому наше знамя символизирует именно единство”, — объясняет начальник службы военного капелланства ВСУ Алексей Терещук.

Священнослужители в армии с начала войны помогают бойцам в самые трудные минуты. Радуют или дают совет в семейных вопросах, проводят таинства крещения просто на фронте, отпевают павших. Согласно новому закону, капелланы должны иметь общие военные навыки – знать о видах оружия и о мерах безопасности. Шесть недель на базе военного института Шевченковского университета проходили специальные курсы. Но, несмотря на погоны, у них нет оружия. "Я не буду брать оружие в руки — у военного капеллана есть помощник капеллана, который выполняет эти обязанности и помощника, и телохранителя", — отмечает лейтенант капелланской службы Дмитрий Поворотник.

Рядом с шевроном своего подразделения капелланы будут носить нарукавную скобку "Быть рядом". "Я могу послужить нашим воинам, я могу приобщиться к тому, чтобы мы одержали победу, которую мы все ждем", — говорит младший лейтенант капелланской службы Андрей Гуль.

Уже в ближайшее время эти военные капелланы отправятся в боевые части – выполнять свою духовную миссию.

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