Военные части отказывались брать мужчину на службу: какая причина и кого наказали

Мобилизация в Украине / © ТСН.ua

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В Полтавской области к испытательному сроку приговорили уклонившегося от мобилизации мужчину.

Об этом идет речь в приговоре Лохвицкого районного суда Полтавской области.

По данным следствия, мужчину сочли годным к мобилизации. Он получил повестку, но уклонился от мобилизации.

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На суде мужчина вину признал. Он пояснил, что не пришел в военкомат, поскольку «несогласный и возмущенный был поведением работников ТЦК и СП, так как последние накануне, возили его по разным воинским частям, в которых не было нужды в военнослужащих такой военно-учетной специальности как у него. В совершенном раскаялся. Готов выполнить свой долг по защите государства, если ему повторно вручат повестку».

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 2 годам испытательного срока.

Приговор суда / © Единый государственный реестр судовых решений

Напомним, мужчина получил повестку и уклонился от мобилизации из-за «действия женщины».