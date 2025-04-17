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Военные части отказывались брать мужчину на службу: какая причина и кого наказали
Житель Полтавщины объяснил, что не пришел в военкомат, потому что работники ТЦК уже безрезультативно возили его по разным военным частям, которым он оказался ненужным.
В Полтавской области к испытательному сроку приговорили уклонившегося от мобилизации мужчину.
Об этом идет речь в приговоре Лохвицкого районного суда Полтавской области.
По данным следствия, мужчину сочли годным к мобилизации. Он получил повестку, но уклонился от мобилизации.
На суде мужчина вину признал. Он пояснил, что не пришел в военкомат, поскольку «несогласный и возмущенный был поведением работников ТЦК и СП, так как последние накануне, возили его по разным воинским частям, в которых не было нужды в военнослужащих такой военно-учетной специальности как у него. В совершенном раскаялся. Готов выполнить свой долг по защите государства, если ему повторно вручат повестку».
Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 2 годам испытательного срока.
Напомним, мужчина получил повестку и уклонился от мобилизации из-за «действия женщины».