Мобилизация в Украине / © ТСН

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Во Львове к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, уклонившегося от мобилизации. На суде он утверждал, что воинские части отказывались принимать его на службу.

Об этом говорится в приговоре Шевченковского районного суда г. Львова.

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Что известно о подсудимом

Обвиняемым по делу является уроженец Львова, работающий грузчиком и ранее не имевший судимости.

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В то же время с марта 2024 года Железнодорожный районный суд Львова рассматривает в отношении него другое уголовное дело по ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж, совершенный в условиях военного положения), по которому он находится под залогом в размере 60,5 тысячи гривен.

История вручения повестки и попытки отправки в армию

Как установил суд, 11 мая 2024 года сотрудники ТЦК доставили мужчину на прохождение военно-медицинской комиссии, по результатам которой его признали годным к военной службе.

13 мая 2024 года житель Львоваянин лично под расписку получил повестку (мобилизационное распоряжение) с требованием явиться 3 июня 2024 года в 09:30 для дальнейшей отправки в войска. Однако в указанное время он не явился в ТЦК и СП и не сообщил о причинах неявки.

Версия обвиняемого: «Воинские части отказывались меня принимать»

На судебном заседании мужчина вину не признал. Он изложил свою версию событий, утверждая, что фактически не имел возможности служить из-за своего процессуального статуса по делу о грабеже:

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«Меня задержали на заправке и доставили в ТЦК. После ВЛК меня возили в учебные центры и воинские части в Брюховичах, Старичах и других населенных пунктах. Однако каждый раз, когда я сообщал юристам воинских частей, что нахожусь под залогом и обязан являться в суд, меня возвращали обратно во Львов. Когда 13 мая мне вручили повестку на 3 июня, я не пришел, потому что был уверен, что меня снова ни одна часть не примет. В ноябре и декабре 2024 года ситуация с задержанием ТЦК повторялась — меня снова возили по четырём частям, но везде отказывали по той же причине», — заявил обвиняемый в суде.

Судебные материалы / © Единый государственный реестр судебных решений

Мужчина утверждал в суде, что не скрывался от службы, а в декабре 2024 года узнал о том, что находится в розыске, после чего был задержан правоохранительными органами.

Позиция суда и основания приговора

Суд критически оценил доводы стороны защиты и признал их необоснованными.

Принимая решение, суд отметил:

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Наличие открытого уголовного дела или нахождение под залогом не входит в установленный законом исчерпывающий перечень уважительных причин для неявки по повестке в ТЦК.

Преступление по ст. 336 УК Украины считается завершенным с момента неявки военнообязанного в указанное в повестке время (то есть 3 июня 2024 года). Последующие события ноября и декабря 2024 года не отменяют факта совершенного правонарушения.

Допрошенный в суде офицер мобилизационного отделения подтвердил, что под подпись разъяснял мужчине: наличие судебного дела о грабеже не является основанием для отсрочки от мобилизации.

Решение суда

Шевченковский районный суд г. Львова признал мужчину виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 336 Уголовного кодекса Украины (уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации).

Суд постановил:

Назначить наказание в виде 3 лет лишения свободы .

Срок отбывания наказания исчислять с момента вступления приговора в силу.

Приговор может быть обжалован в Львовском апелляционном суде в течение 30 дней со дня его оглашения.

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