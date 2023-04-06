Военные держат Авдеевку, но перехватить вражеские снаряды не могут: город ежедневно рушится

Неудачный штурм Авдеевки, русские войска в очередной раз пытались окружить город, но это у них не получилось. Поэтому город они и дальше беспощадно обстреливают. Невероятно, но в Авдеевке до сих пор живут десятки мирных и четверо детей, родители которых категорически отказываются от эвакуации, говорится в ТСН.

"Здесь автобус ехал, женщина погибла, мужчина получил ранения", — показывают местные последствия российских действий.

Вражеская артиллерия простреливает Авдеевку насквозь, здесь нет безопасных районов. Главное, говорят полицейские, — двигаться, возможно, тогда вражеские беспилотники на тебя не будут охотиться. Сама Авдеевка на первый взгляд разрушена и мертва, но люди здесь есть. "Пойдите посмотрите, как только прилетело, хорошо что мы не были в квартире, убило бы", — рассказывает пара, которая идет в подвал к волонтерам.

Центр города разбомблен, ориентироваться сложно, торгово-развлекательный центр «Бум» после многих "бумов" узнать очень трудно.

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Далее от центра и ближе к боевым действиям пожилые супруги позвонили в полицию со словами: "Мы готовы уехать". Анатолий и Надежда Шляховые держались до последнего, но несколько дней в их огород упали два снаряда, а еще с десяток "подарков". Линия фронта совсем рядом, фактически на их улице, поэтому едут. Мужчине тяжело прощаться с домом, в котором прожил 82 года. Все соседи на улицы давно уехали, его провожает только соседский контуженый, избитый войной кот.

Для полицейских сегодня еще задача-максимум — найти семью с двумя детьми и убедить их уехать. Семью правоохранители находят, но уговоры снова не срабатывают. "Вот категорически я не хочу. Не хочу здесь моя земля, я буду жить здесь и буду растить своих детей здесь, это категорически”, — говорят люди полицейским.

Военные держат Авдеевку, не дают врагу оцепить город, но перехватить вражеские снаряды не могут. Поэтому люди в Авдеевке должны надеяться только на судьбу, что вражеский снаряд обойдет их дом и четырех детей, которые до сих пор живут в городе.

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