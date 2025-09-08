Военные из ПВО откровенно рассказали, при каких условиях они не сбивают "Шахеды", даже если могут

Военные рассказали о работе ПВО / © tsn.ua

Один из экипажей ПВО на Киевщине за несколько часов работы уничтожил аж 8 российских «Шахедов». Это произошло во время одной из самых масштабных российских атак на столицу. Экипаж еще на советской зенитке «Тунгуска» сработал максимально эффективно в прикрытии украинского неба.

Военные рассказали корреспонденту ТСН Юлии Кириенко, что придумывают россияне, чтобы справиться с нашей ПВО.

Подальше от городских застроек, поближе к путям пролета «Шахедов». Украинская боевая машина ПВО выезжает на работу. Даже днем на Киевщине раздается сигнал тревоги. Поэтому экипаж готовится отлавливать цели. Их в последнее время много.

Машина поднимает РЛС, на вид будто расправляет крылья. Все 8 ракет в комплекте. Еще и запас в мелкокалиберной пушке. Этого достаточно, чтобы сбивать и дроны, и ракеты.

Этот экипаж лишь за одно боевое дежурство уничтожил 8 «Шахедов». И треть из них — реактивные. Рекордная добыча этих бойцов ПВО. Говорят, перезаряжать машину приходилось прямо в работе. Ракеты подвозили несколько раз.

Советская «Тунгуска» оказалась хорошей системой ПВО для сбивания дронов. «Шахедов» удается уничтожить на высоте 5 километров. Так высоко российские БПЛА начали летать недавно. Но уже стали недосягаемыми для некоторых видов оружия, которое раньше могло их поймать.

«Летят два „Шахеда“. Один летит 3 км. Другой — километр. Тот что километр — пустой. И он просто все внимание берет на себя. А второй пролетает», — говорит наводчик машины ПВО Артем Тишковец.



«Тунгуска» пока эту смену тактики врага выдерживает — говорят бойцы. Даже когда летит не один «Шахед», а целая стая — не подводит. Этот ракетно-зенитный комплекс имеет иностранный аналог — немецкую зенитку «Гепард». Она тоже работает на прикрытии украинского неба. Но командир «Тунгуски» говорит, старенькая — значит надежная. Потому что захватывает цель на высоте, что не всей иностранной технике под силу.

«Многие цели, которые „Гепард“ может не увидеть — она видит. И когда цель сближается со снарядом. Снаряды разрывные. И разрываются они над целью и поражают осколками», — говорит командир машины ПВО Юрий Петров.

Тактика у россиян за последние несколько месяцев изменилась. Кроме стай «Шахедов», которые они запускают одновременно, немало фальш-целей — говорят воины. Они просто отвлекают нашу ПВО, хотя не несут в себе взрывчатку. Более того, заходят они на украинскую территорию на большой высоте, где не очень достижимы основным средствам борьбы.

А уже при приближении к цели летят максимально низко, чтобы тоже их не уловили украинские РЛС. Впрочем, Силы обороны таки нашли выход — дроны-перехватчики, которые еще на границе сбивают до половины целей.

В экипаже этой боевой машины работают два Артема. Оба из Шостки. Попали в подразделение вместе еще в 2022 году. Познакомились в автобусе, который с ТЦК вез их на обучение.

Один, чтобы пойти в армию приехал из-за границы, где работал, потому что началась война. Другой — как только оккупанты отступили от Шостки.

На счету обоих за эти годы войны сотни сбитых целей. Впрочем, и у этого экипажа есть моменты, когда видят цель, но не стреляют по ней, чтобы уберечь жизнь.

«Бывает такое, что пролетает тот беспилотник и мы уже видим, что хоть он был в зоне поражения, но мы не имеем права туда стрелять. Потому что дальше дома, гражданские люди», — говорит Артем Тригуб.

Но это редкость, потому что бойцы ПВО делают все, чтобы уничтожить вражескую цель как можно дальше от человеческих домов.

