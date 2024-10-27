Военные КНДР в Украине: могут ли они повлиять на ситуацию на фронте

Могут ли военные КНДР повлиять на ситуацию на фронте — все зависит от того, какой именно формат участия. Пока нет никаких данных, что могут быть полноценные самостоятельные боевые группировки северокорейских войск со своей техникой, которые пойдут на какое-то направление.

Об этом в комментарии ТСН.ua рассказал офицер бригады "Рубеж" Максим Таран.

По его словам, только такое участие могло бы иметь стратегическое значение.

“В противном случае, если это просто бойцы, которыми будут “затыкать дыры”, как и другими иностранными наемниками, это будет иметь только эффект оттягивания времени. То есть, не будет иметь стратегического или даже тактического значения в результате войны, но при этом это все равно боевые единицы, умеющие стрелять, будут убивать наших воинов. Поэтому, как ни крути, хорошего в этом пока нет”, — говорит военный.

Подразделения его бригады по разным направлениям еще не встречали военных КНДР.

"Поэтому с уверенностью говорить что-то об этом не могу. Но, учитывая, что есть уже много источников информации у наших партнеров, подтверждающих это на разных уровнях, — вполне вероятно, что где-то на территории России они уже есть”, — рассказал Максим Таран.

Напомним, тысячи северокорейских военных уже прибыли в Россию. Тем не менее, у Кремля возникнет много проблем, и вряд ли они смогут стратегически усилить российскую армию, считает британский политолог Марк Галеотти.

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