Военные, которые "недостаточно пострадали", и "больные" прокуроры: новые подробности скандалов вокруг МСЭК

В Украине призывают наказать всех причастных к скандалу с главой Хмельницкой медико-социальной экспертной комиссии. Речь не только о печально известной Татьяне Крупе, но и прокурорах с фиктивной инвалидностью. Ведь ответственность за коррупцию должен нести не только взяточник, но и общество.

Коррупционные скандалы вокруг МСЭК продолжаются уже несколько недель. Руководителей комиссий проверяют по всем регионам. После серии скандалов на СНБО было объявление о ликвидации МСЭК до конца года.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Ирины Маркевич.

Как будут бороться с коррупцией в МСЭК

Глава правительства Денис Шмыгаль озвучил план противодействия коррупции в системе МСЭК. Создается группа для пересмотра решений, которые они принимали. Пенсионный фонд вместе с ГБР, Нацполицией и СБУ должны провести быстрый аудит всех пенсионных выплат по инвалидности прокурорам и другим должностным лицам государственных органов.

Обыски у работников МСЭК

В ноябре Минздрав и Минцифры должны представить решение по цифровизации прохождения всех этапов МСЭК и безотлагательно вынести на правительство законопроекты по комплексной реформе МСЭК.

Как сейчас люди проходят МСЭК

В Ивано-Франковской области в МСЭК очереди: у каждого свой тяжелый диагноз. Гражданские и военные в одной очереди. Здесь даже не идет речь о банальных бумажных талончиках. Все приходят на восемь утра и в ожидании могут просидеть целый день.

В очереди только и разговоров, что МСЭК ликвидируют. И каждый говорит о том, что это решение опоздало на десятки лет.

Мужчина знаком с этой системой годами, потому что у него инвалидность 3 группы. А теперь и сын-военный с ампутацией, прошедший ВВК, ЛКК, должен зайти на новый круг ада, который называется МСЭК.

"У моего сына ноги нет выше колена, он непригоден. И вот тогда он пойдет на МСЭК, они вообще это могут делать онлайн – больничный выписать, закрыть больничный онлайн. Они же здесь просто смотрят на тебя, они даже карточку не открывают", – говорит мужчина.

Очереди на прохождение МСЭК

Что будет вместо МСЭК

Полностью дискредитировавшая себя система доживает последние месяцы. С 1 января 2025 года медико-социальные экспертные комиссии, которых в стране 350, должны исчезнуть. Их функции передают больницам, имеющим приставку кластерные и сверхкластерные. Простым языком – это многопрофильные больницы, имеющие большой спектр специалистов в разных сферах.

На первом этапе изменения должны выглядеть следующим образом:

Процесс, который впоследствии закончится назначением инвалидности, будет начинаться с больничной койки. Все диагнозы пациента, анализы, обследования накапливаются не на бумажках, а в единственной электронной системе, к которой подключены все кластерные больницы. Пока пациент в реанимации, в стационаре, на реабилитации – его дело формируется в цифровом виде.

"Решение о присвоении инвалидности будет приниматься на основании данных, которые записаны в электронной системе здравоохранения, это позволит четко отслеживать, какой врач, когда, какой диагноз, какое исследование проводилось, и если будет уголовное дело, мы будем видеть, на каких этапах допускается ошибка", – говорят в Минздраве.

И такие кардинальные чудеса цифровизации министр здравоохранения обещает за 2 месяца. Идея не новая. Она была озвучена Виктором Ляшко еще в 2023 году. И тогда в ведомстве обещали, что перемены заработают в этом году.

Виктор Ляшко

Сейчас у юристов тоже есть сомнения, среди скептиков – Маси Найем, ветеран, который сам проходил МСЭК, а ныне возглавляет правозащитный центр для военных, говорит – 2 месяца для реформы совершенно не реалистичные сроки.

В любом случае уже ликвидирована центральная МСЭК, а к 1 января следующего года должны исчезнуть все комиссии во всех регионах.

На втором этапе реформы предлагается отказаться вообще от такого понятия, как инвалидность – это советское наследие. Европа пользуется международным классификатором функциональности. Там кардинально иной подход. Нет групп инвалидности. Есть оценка, на сколько процентов из-за болезни человек потерял трудоспособность.

"Эксперт по трудовому праву определяет, какую другую работу вы можете выполнять. Ваша инвалидность в Нидерландах должна быть минимум 35%. Если меньше 35%, вы не получаете пособие по инвалидности. Но если эксперты считают, что остаток вашей жизни вы больше не сможете работать, вы можете получить 75%, следовательно, это самая высокая помощь по инвалидности, которую вы можете получить", – говорит адвокат из Нидерландов Питер Лангстраат.

В таком случае не надо подтверждать необратимые потери, например, что ампутированная нога выросла или за два года образовалась удаленная почка.

Это называется международным классификатором функциональности – соответствующий законопроект правительство пишет уже в течение года. До его принятия еще далеко, ведь он требует согласования нескольких министерств и изменений в законы и постановления.

Сколько времени может уйти на такие изменения, эксперты даже не берутся прогнозировать. Однако именно введение такого классификатора называют качественной реформой.

Эти изменения не дают возможность медицинским функционерам принимать субъективные решения, на которых базируется вся система коррупции вокруг МСЭК.

Военный рассказал, как в МСЭК ему предлагали отрезать ногу

Дмитрий пошел добровольцем в начале вторжения и защищал Харьков. Во время боя обломки гранаты перебили ногу в нескольких местах. Он перенес полтора десятка операций. Нога осталась неподвижной. В Харьковской МСЭК назначили 3 группу, а это значит, что он может работать. А то, что Дмитрий едва ходит, ничего не значит, вот если бы не было ноги, тогда бы была другая группа, ответили ему в МСЭК.

"Она сказала ну нужно было, чтобы тебе ее отрезали, тогда у тебя была бы 100% вторая группа", – говорит ветеран.

Под давлением и со скандалом Дмитрию назначили 2 группу. Но для этого ему пришлось оспаривать решение Харьковской МСЭК в Киевской, хотя и там заметили, что он "недостаточно пострадал на войне".

А вот прокуроры Хмельнитчины, которые массово надорвались над изучением уголовных дел, согласно решению главного врача МСЭК Татьяны Крупы в основном имели 2 группу инвалидности.

Скандалы с руководителями МСЭК

Татьяна Крупа была 16 лет на должности. О размере взяток в Хмельницком ходили легенды. Но заметили это правоохранители только тогда, когда уже из всех шкафчиков ее жилища торчали купюры и ими можно было застелить кровать. Только наличными у Крупы нашли 6 миллионов гривен.

Татьяна Крупа

В последнее время один скандал громче другого. Например, скромный терапевт из Винницкой МСЭК купил нескромную квартиру в столице на улице Институтской – в самом сердце столицы рядом с Кабмином и Офисом президента. Рыночная стоимость 6-комнатных апартаментов может достигать миллиона долларов. В общей сложности у него 13 квартир и три "Теслы". Но это только самые известные случаи.

Кроме громких скандалов, которые сейчас есть в публичной плоскости, за последний год было проведено 90 тысяч проверок, 19 тысяч из которых закончились уголовными делами и 3 тысячи имеют признаки коррупции, именно по этим делам будет проведена перекомиссия.

"Четко прописаны даже категории государственных служащих, правоохранительных органов – решения будут пересматриваться. Национальная полиция передает нам 3 тысячи дел. Человека вызывают на переосмотр, если человек не появляется – отменяется инвалидность и отменяются выплаты", – говорит Виктор Ляшко.

На пересмотрение выводов МСЭК по 3 тысячам уголовных дел уйдет три месяца.

"Все прокуроры, получившие инвалидность, все они должны сесть. Большинство из них сейчас уедут, пока расследования начнутся, пока обыски проведутся, они уедут, у них есть основания", – говорит Маси Найем.

На фоне скандала генпрокурор Андрей Костин написал заявление об отставке. Глава Минздрава Виктор Ляшко остается в должности. Ему подчиняется уже расформированная центральная МСЭК, а региональных руководителей и членов медико-социальных экспертных комиссий он не назначал – все это коммунальные учреждения, которые подчиняются местным властям.

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