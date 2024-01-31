Военные медики назвали оружие, из-за которого на фронте 80% ранений: какая ситуация на передовой

На Соледарском направлении не менее 80% от всех ранений - это последствия ударов FPV-дронов и вражеских "сбросов". Даже от одного взрыва бывает по несколько поврежденных пехотинцев одновременно.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Натальи Нагорной.

ТСН побывала на стабилизационном пункте под Соледаром. Здесь находится один из раненых Сергей. Боец сам из Берислава, на Херсонщине, его родной город разбит, но переживает не за себя, за любимую - волноваться ей нельзя

"У меня жена беременна поэтому надо говорить, что все нормально", - говорит Сергей.

Сергей

Осколки задели солдату голову. Но военный врач 10 горно-штурмовой бригады проверяет еще и ноги, поскольку возможны и зимние травмы.

"Сегодняшняя утренняя история - двое бойцов с тяжелыми обморожениями и дай Бог, чтобы они были живы. Срок этого отморожения 4 суток, то есть он уже 4 суток не слышит пальцев, а возможности вывезти не было", - говорит военный врач Олег Токарчук.

Олег Токарчук

Анестезиолог Николай Рыхлицкий обычно берется за работу, когда пациенты особенно тяжелые - говорит, по ранениям можно оценить интенсивность боевых действий.

"Если там штурмовые действия происходят, или наоборот на нас штурмовые действия, то конечно у нас работы в разы больше, сейчас ее нет", - говорит Николай Рыхлицкий.

Николай Рыхлицкий

Медики говорят, что много работы у них начинается ночью, когда на стабпункт привозят раненых бойцов. Сейчас больше всего хлопот военным медикам добавляют дроны - ударные или камикадзе.

"В разы, если раньше это были единичные такие эпизоды, то сейчас это катастрофа. Верхняя часть тела ожоги, дыхательные пути и если раньше это были конечности, потому что осколки находят эти конечности сами, то сейчас он влетает, ребята стараются закрываться", - говорит военный врач Виталий Липинский.

Ночью в стабилизационный пункт доставляют бойца, который пострадал из-за удара дроном. Он переживает - один из побратимов остался на позициях. Впоследствии сюда привозят еще трех воинов.

Бойцов осматривают, перематывают, переодевают и обувают в тапочки - надеть чистую одежду поврежденные ребята могут благодаря волонтерам.

"Ни одной статьей расходов не предусмотрена одежда для раненых, боец которого ранили, он получит следующий комплект одежды после лечения ранения, но когда мы привезли сюда из болота крови до без трусов, его надо во что-то одеть", - говорит медик Олег Токарчук.

Стабилизационный пункт

Один из раненых рассказывает – хотел остаться на позициях, но командир уговорил пролечиться.

"Лично пришел командир смотреть, что произошло. Спасибо своему командиру, таких командиров очень мало как у нас. Дай бог таких командиров, может, скорее бы закончилась война", — говорит воин.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Сейчас это катастрофа!" Медики на передовой фиксируют смену ранений у бойцов

Напомним, врачи Днепра, спасающие защитников с передовой, констатируют: возросло количество бойцов с тяжелыми поражениями. Почти все – с минно-взрывными ранениями.

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