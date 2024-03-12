"Военные могут в один день закончиться": командир отделения ВСУ эмоционально обратился к гражданским

Командир отделения и художник в гражданской жизни Дмитрий Гапчинский эмоционально обратился к избегающим мобилизации гражданским. Он подчеркнул, что украинцы должны понимать, что Россия хочет их уничтожить, и пока они уклоняются от мобилизации тех, кто их защищает, может не остаться.

Об этом он сказал в интервью ТСН.ua.

Украинский защитник отметил, что пока по Киеву и других тыловых городах ходят здоровые мужчины, которые уклоняются от мобилизации - в окопах воюют те, кому больше 40. Он отметил, что разочарован ситуацией в тылу и волнуется за ситуацию на фронте из-за отношения к мобилизации.

"Хотелось бы увидеть сплоченное общество, которое стремится к победе и что-то для этого делает. Потому что когда смотришь, как нанимают адвокатов, чтобы они помогали отмазываться от ТЦК и говорить, как они неправы - это очень странно. Потому что ты понимаешь, что на тебя валит мощная армия, в тылу проходит процесс - что не надо идти и защищаться. Что надо искать какие-то правовые нормы, чтобы не защищать свою страну. Или человек не понимает, чем это может закончиться или это не гражданин Украины", - сказал Дмитрий Гапчинский.

Военный напомнил, что пока россияне откровенно говорят, что хотят уничтожить Украину, как государство, украинцы ищут правовых оснований, чтобы не идти в армию.

"Потому что в твою страну пришла война, беда. И по Конституции каждый должен защищать свою Родину. Но каждый начинает искать, где в законе сказано, что можно не защищать. То есть защищать должны военные, а я не военный. Это очень удивляет. Россия откровенно говорит, что хочет уничтожить Украину. Вам говорят откровенным текстом - вас хотят убить. А вы ищете правовые нормы, чтобы не идти защищать себя. Вам сделали пояс безопасности ребята-военные. Но они могут в один день закончиться", - подчеркнул он.

Напомним, враг усилил атаки на одном из направлений, применяет химоружие.

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