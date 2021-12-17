Военные на Донбассе зафиксировали, как вражеская мина снесла частный дом

Военные на Донбассе зафиксировали, как вражеская мина снесла частный дом

Оккупанты усиливают атаки.

Украинский военный погиб в Донбассе. Это произошло на приморском направлении. Известно, что в бойца попал снайпер.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

Еще один армиец получил ранение, его побило осколками при обстреле поселка Золотое на Луганщине. Его состояние, говорят медики, удовлетворительное, угрозы жизни нет.

Оккупанты усиливают атаки — в районе Новотошкивского и Новолуганского зафиксировали обстрелы из стрелкового оружия. Под артиллерийским огнем накануне оказались окрестности Авдеевки. По Шумах и Пескам враг бил из минометов.

Как вражеская мина снесла частный дом наши армейцы сняли на видео.

Новости с фронта: на приморском направлении погиб украинский военный | Новости Украины

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