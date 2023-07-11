Военные на передовой спасли раненую краснокнижную птицу: ветеринары дали ей редкое "имя"

Сейчас коршун готовится к операции, возможно часть крыла придется ампутировать, тогда доживать век он будет в неволе.

Сражался с собаками на обочине и уже начинал проигрывать. Украинские военные спасли краснокнижную птицу — коршуна черного. Увидели, как тот из последних сил борется за жизнь и бросились помочь, говорится в ТСН.

С передовой раненого хищника доставили в Днепр. Специалисты выяснили, у ястреба перелом левого крыла и черепно-мозговая травма. Ко всему птица напугана новыми условиями жизни и еще не доверяет людям.

Сейчас коршун готовится к операции, возможно часть крыла придется ампутировать, тогда доживать век он будет в неволе. Однако сможет помочь другим птицам с инвалидностью, говорят специалисты. "Он будет размещен в реабилитационном центре, где возможно сможет помогать другим травмированным птицам создать пару, или воспитывать птенцов, которые будут найдены", — объясняет биолог Вероника.

Назвали ястреба в честь его спасателя "БТРом". “Отогнал собак, смотрю, крыло перебитое, но как дышит, живой, глазки те горят. Жаль. Я вообще животных люблю, мы не могли его оставить. Попросил назвать моим позывным "БТР". Такая была история, мы животных не оставляем”, — говорит военный спаситель.

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