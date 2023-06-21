Военные наградили 7-летнюю девочку "званием" лучшего командира за ее вклад в победу

В свои 7 лет Ирина Васильева из Ровно купила несколько автомобилей и тепловизоров для военных.

7-летняя Иринка Васильева за волонтерство получила награды от Минобороны, а теперь бойцы подарили ей настоящую военную форму с шевроном "лучший командир". Иринка на войне еще в прошлом году потеряла папу, но решила, что должна помогать его побратимам, поэтому делает украшения, продает их, а деньги отдает на нужды армии, говорится в ТСН.

Девочка не нарадуется форме, которую для нее сделали по спецзаказу военные 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого. Иринке 7, а ее военные уже, говорит, назначили лучшим командиром. "Лучший командир написано, здесь ангел ("позывной" девочки - ред), здесь Ирина Васильева", - показывает ребенок.

"Иринка, это ребенок, эта девочка - это талисман, это гордость нашей бригады", - говорит руководитель службы связи с общественностью бригады Надежда Замрига.

7-летняя Иринка делает веночки, продает их на ярмарках и в интернете. Все вырученные средства с матерью направляют на нужды войска. "Машины 6, тепловизоры 5, бензопилы и какую-то еще трубу", - перечисляет девочка, что уже удалось приобрести за эти средства.

"Ее награждал министр обороны ко Дню волонтера. У нее знак уважения. Она была у президента Украины, какие дети – герои”, - добавляет мама ребенка.

"Мой папа защищал Украину, и теперь я защищаю", - говорит девочка.

32-летний Александр Васильев из 14-й отдельной механизированной бригады погиб в прошлом году в марте во время обороны Николаевщины. Каждый день Иринка вспоминает о нем. В память о папе и в помощь его побратимам и взялась делать и продавать веночки. Много общалась с военными, и те узнали о мечте девочки – иметь военную форму, как у папы. “Побратимы отца решили преподнести сюрприз маленькой Иринке. Мы связались с мамой, взяли размеры с ее одежды”, - рассказывает портная батальйона материального обеспечения Галина, которая еще никогда в жизни не перешивала взрослую военную форму на такую маленькую.

"Она начала плакать, не от грусти или еще что-то, а от радости, потому что это была мечта, которую осуществили", - вспоминает мама Иринки эмоции ребенка, когда военные привезли подарок.

Форму Иринка носит с гордостью и не бросает волонтерство. Сейчас собирает деньги на очередной автомобиль для военных на Донетчину. "Я очень жду победы, чтобы со всей Украиной мы праздновали победу", - говорит ребенок.

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