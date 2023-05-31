Военные наносят точечные удары, чтобы штурмовики могли наступать: на Бахмутском направлении освобождают метр за метром

Тактика молниеносных точечных ударов хоть из пехотного вооружения, хоть из пушек. Украинские воины из 228-го батальона 127-й бригады территориальной обороны, после трех недель уличных боев с "вагнеровцами" в Бахмуте, сейчас держат оборону на южном фланге Бахмутского направления. Но военные признают, что сама оборона к освобождению Украины не приведет, поэтому пытаются избивать врага в окрестностях Торецкая на опережение, говорится в ТСН.

Здесь ежесуточно летает боевая авиация, вспыхивают стрелковые бои и непрерывно работает артиллерия, но это не ад, утверждает комбат. "На Бахмуте всегда там был ад", — говорит он.

Его 228-й батальон 127-й Харьковской бригады терробороны три недели воевал между руинами в Бахмуте, но там день и ночь слились в одно. “Стоят два сооружения и они там между собой 150 метров разделены, между ними идет бой. Арта стреляет их, попадает в них, наша стреляет – перелетает. Здесь же ездят танки, здесь бойцы стреляют с первого этажа”, — вспоминает бои командир 228 батальона 127 ОБр ТРО Константин Жидков.

В Бахмуте батальон воевал преимущественно с "вагнеровцами". В настоящее время, в четверти сотни километров южнее, воины уничтожают российские регулярные силы. Помогает бойцам мобильный МК — 40-миллиметровый американский автоматический гранатомет. Его разработали еще в конце 60-х, но украинские военные оружие модернизировали: станок установили на колеса. Как только "птички" замечают вражескую пехоту, в считанные секунды появляется расчет для выстрела.

Перед временно захваченной Горловкой сейчас идет преимущественно позиционная война. Теробороновцы утверждают, что атаковать пехотой одновременно по всему фронту у оккупантов нет ресурса. Зато тяжелых снарядов у врага вволю. “Сюда прилетают и “Грады” и ствольная артиллерия. Так, как мы стоим в пяти километровой зоне, то прилетают даже 120 минометы”, — говорят бойцы.

Однако украинские защитники признаются, что пытаются бить врага на опережение — тактика малых порезов. “В режиме дежурства находятся наши пилоты. Которые где-то видят какое-нибудь движение. Через 10 минут этого движения там больше нет”, — утверждают защитники.

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Украинский дрон-корректировщик в направлении тайника оккупантов и расчет С-60 на огневую мчатся одновременно. Полтора десятка снарядов после нескольких пристрелочных, не дольше трех минут, военные отправляют точно в цель. В считанные секунды расчет снимается с позиций. Здесь все понимают, что такие молниеносные атаки очень эффективны, но так же крайне рискованны. “Ответка прилетает, они всегда отвечают. Но так как мы работаем, скажем так дерзко и быстро, они не успевают нас засечь”, — рассказывает командир пушки 228 батальона 127 ОБр ТРО “Сова”.

Но самое главное – после таких сокрушительных ударов враг даже не думает атаковать пехотой. В то же время у украинских штурмовиков появляется возможность выполнить свою часть работы. “Здесь на штурмы ходим мы! Посадка за посадкой, метр за метром, забираем свою землю”, — рассказывает командир 228 батальона 127 ОБр. ТРО Константин Жидков.

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