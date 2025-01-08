Военные назвались в честь популярного британского сериала и стали известны в Украине и за рубежом

Они начинали как добровольцы-пехотинцы, а теперь это эффективное подразделение ударных БПЛА. Бойцы центра специального назначения "Омега" назвались в честь популярного британского сериала "Острые Козырьки". И надели фуражки — такие же, как у героев сериала. Такой креативный шаг сделал их известны не только в Украине.

Как это помогает более эффективно бороться с врагом, корреспондентка ТСН Юлия Бойко узнавала.

Острыми картузами они представились в шутку. Название это не только прижилось. Она сделала их известными и популярными не только в Украине, но и за границей. А подразделение центра специального назначения решило на этом не останавливаться — бойцы заказали аксессуары, с ними даже выходят на задание.

“Каждый третий человек спрашивает, есть ли у нас лезвие под фуражкой, и мы показываем, что оно у нас есть. И это наша лейбочка, которая показывает, что он не поддельный", — говорит военный "Железняк".

Одну из таких фуражек военные передали через британских журналистов Киллиану Мерфи, актеру, исполняющему главную роль в сериале "Острые Картузы".

Скриншот с видео ТСН

“Они его передали через месяц. Нам пришел второй картуз с нашими подписями, с подписью Киллиана Мерфи", – говорит военнослужащий "Кум".

Впоследствии о подразделении узнал Стивен Найт, автор идеи и сценарист британского сериала. Он связался с военными и передал им 30 уникальных фуражек от официального дизайнера костюмов.

"Это компания, которая эти фуражки делала для сериалов. Они их разрабатывали специально в те времена. И она все эти годы обеспечивала Киллиана Мерфи и его друзей", – говорит военнослужащий Адвокат.

"Это очень мотивирует, очень круто. Прямо ты чувствуешь, что мы защищаем покой не только Украины, но и всей Европы. И они это тоже чувствуют”, – говорит военнослужащий “Кум”.

Скриншот с видео ТСН

Такая популярность и узнаваемость очень помогает военным в борьбе с врагом. Подразделению удается закрывать сборы на дроны — их главное оружие и другое необходимое для выполнения боевых задач снаряжение.

“Сегодняшняя война, война дронов, она очень дорогая. Ну очень дорогая и очень ценная для нас, как для небольшой группы людей, а не как для войны в целом. И благодаря медийности, у нас есть эти дроны, нам очень много и простых людей, и фонды помогают, и незнакомые люди помогают", — говорит военнослужащий "Железняк".

Скриншот с видео ТСН

В начале полномасштабного вторжения это креативное подразделение выполняло задачи пехотинцев, обороняя Харьковщину. А впоследствии "Острые козырьки" переквалифицировались в дроны. Сначала были "Мавики", сейчас FPV. С октября их ударные беспилотники начали уничтожать врага на Покровском направлении.

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