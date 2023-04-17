Военные облигации или депозит: эксперт рассказал, куда следует вкладывать деньги

Финансовый эксперт рассказал об особенностях военных облигаций и чем они отличаются от депозитов.

Граждане и бизнес могут приобрести военные облигации через банки-первичные дилеры или через лицензированные инвестиционные фирмы. Доходность у военных облигаций больше и они не облагаются налогом.

Профессор, ректор Международного института бизнеса Александр Савченко в интервью ТСН.ua рассказал, стоит ли людям вкладываться в такие бумаги.

"В любом случае, это выгоднее, чем депозиты. Но есть нюанс со сроками выплаты. Там они очень длительные – год, полтора, два года. Поэтому, если у людей есть такая возможность и их это не пугает, то можно покупать военные облигации, у них доходность больше. В то же время стоит помнить — чем длиннее срок инвестиции, ты больше рисков. А если война не закончится и будет ее продолжение? В таком случае вероятность девальвации увеличится, к сожалению", — пояснил эксперт.

Что такое военная облигация

Военные облигации – это целевые государственные долговые ценные бумаги, предназначенные для заимствований на рынке с целью финансирования потребностей ВСУ и государства в условиях войны. Выплаты по таким облигациям на 100% гарантируются государством и обслуживаются Минфином.

Налоги и сборы с дохода по военным облигациям не взимаются. Номинальная стоимость одной гривневой облигации составляет около 1 тыс. грн, долларовой – 1 тыс. дол. США, евро – 1 тыс. евро.

Ставка по выпущенным ранее гривневым облигациям составляла от 9,5% до 11% годовых (в зависимости от срока погашения), долларовым – 3,7% годовых, евро – 2,5% годовых.

Напомним, эксперт спрогнозировал, каким будет курс доллара в Украине до конца 2023 года.

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