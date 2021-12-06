Военные оркестры, праздничные марши и передача вооружения: как в Украине празднуют 30-летие ВСУ

Военные оркестры, праздничные марши и передача вооружения: как в Украине празднуют 30-летие ВСУ

6 декабря 1991 года Верховная Рада приняла закон о вооруженных силах.

Украина отмечает 30-летие ВСУ. Торжества устроили одновременно в 6 городах, а между ними – телемост: "Харьков – Киев – Краматорск – Львов – Одесса – Озерное". В рамках празднования показали новейшие образцы вооружения и военной техники, награждали армейцев отличия отличиями, а военным частям – вручали боевые флаги.

О том, как праздновали день Вооруженных сил Украины в Киеве, Львове и Харькове – говорится в сюжете ТСН.19:30.

Так, Вооруженным силам передали три танка Т-64, десяток бронетранспортеров, вертолет Ми-8 и три самолета. Военно-морские силы получили более двух десятков патрульных катеров типа "Айленд". А еще – армейцам было передано более 80 бронированных и специальных машин по всей стране. В Харькове – в торжествах принял участие и президент Зеленский. Речь начал – минутой молчания за погибшими на Востоке воинами.

"Мы гордимся Вооруженными силами Украины. Всеми, кто освобождал Мариуполь, Славянск, Краматорск... Всеми, кто принес мир в Авдеевку, Бахмут и Счастье... Всеми, кто обязательно принесет мир в Донецк, Луганск, Крым. ..Слава Украине!", — сказал президент.

ХАРЬКОВ

Сегодня на главной площади Харькова выстроились и опытные бойцы, и курсанты из военных вузов. Собрались и горожане. Людей было немало, несмотря на дождливую погоду.

В Харьков прибыл президент Владимир Зеленский, посетивший до этого бойцов на Донбассе. Десяти военным президент вручил награды. А всех погибших армейцев почтили двумя минутами молчания. На площадь вывели три танка Т-64, а еще десять бронетранспортеров и столько же бронированных машин. Всю эту тяжелую технику передадут военным подразделениям.

Другая сторона празднования в Харькове – это перекрытое движение в центре города и изменения в расписании движения общественного транспорта. Больших пробок не наблюдалось.

ЛЬВОВ

Тем временем, во Львове возле Академии сухопутных войск состоялся концерт группы "Скай". Обустроили большую сцену, а по бокам выставили военную технику.

Отпраздновать день рождения Вооруженных сил сюда пришли военные с семьями, а также жители Львова, поздравляющие бойцов. 10 защитникам вручили награды за преданную службу.

А началось утро чествованием погибших побратимов. На Лычаковском кладбище к могилам павших бойцов военнослужащие возложили цветы и зажгли лампадки. Под залпы салюта военный оркестр исполнил Гимн Украины. А затем совершили литургию в Гарнизонном храме Петра и Павла.

Поздравить украинских защитников с годовщиной Вооруженных сил пришли также зарубежные коллеги – в том числе военные из США, Канады, Литвы и Германии.

КИЕВ

В Киеве торжества проходили на Михайловской площади, где обустроили огромную сцену и установили экраны. Во время торжественной церемонии военным были вручены государственные награды.

Также демонстрировали спецтехнику, ключи от которой уже были переданы Вооруженным силам Украины, и вручали и боевые флаги.

Из-за непогоды немного киевлян пришло на площадь поздравить военных. Был организован праздничный концерт.

День Вооруженных сил Украины: как происходит празднование в Киеве, Львове и Харькове

Напомним:

Главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Валерий Залужный в своем видеопоздравлении по случаю Дня Вооруженных сил Украины заявил, что украинская армия надежно защищает государство и готова к любому развитию ситуации безопасности на фронте.

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Авторы: Алла Хоцяновская, Маричка Кужик, Юлия Семененко