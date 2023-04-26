Военные отбивают позиции врагов на Бахмутском направлении и заставляют его притихнуть

Украинские военные провели успешную контратаку на Бахмутском направлении и отбили позиции у россиян. Уничтожили несколько десятков вражеских солдат, взяли пленника и сожгли тяжелую технику. До сих пор не разрешают оккупантам закрепиться, говорится в ТСН.

После одного точного выстрела россияне начали разбегаться со своих позиций. Тогда начала свою контратаку бригада Рыцарей зимнего похода на Бахмутском направлении. "Мне так нравится, как оно бежит, как они убегают, как все дымит", — говорит один из бойцов.

Оккупанты пытались бежать на своих бронемашинах, но точные выстрелы превратили их в груду металлолома. Так войска продвинулись вперед на Бахмутском направлении и теперь это уже передовая и это стало возможным не только благодаря искусным действиям нашей пехоты, но и не последнюю роль здесь сыграли пилоты квадрокоптеров.

У аэроразведчиков продолжается работа, подсказывают артиллеристам, куда стрелять по россиянам, видя их с неба. Оккупанты хоть и отступили на несколько сотен метров с нашей земли, но буквально за двое суток успели окопаться вдоль дороги, на которую у Рыцарей зимнего похода свои планы. “За эти три дня мы обнаружили несколько домов, где они живут. Сейчас будет минометное поражение”, – рассказывают бойцы.

Окопы врага становятся могилами, когда коптер максимально близко подлетает к вражеским норам, а оператор БпЛА вбивает в специальной программе на планшете координаты, а минометчики, которые на совсем другой позиции в нескольких километрах отсюда, выпускают в сторону врага первый снаряд.

На мониторах видно, как мина приземляется во вражеской лесной полосе, это выглядит как компьютерная игра. Потому что благодаря планшетам, "Старлинку", квадрокоптерам и нескольким антеннам, ребята видят как на ладони, куда перемещается враг и куда по нему стрелять, или сбрасывать с этих же коптеров гранаты прямо на головы россиян.

Такие коптеры на передовой на вес золота, на днях одну из "птиц" россияне уничтожили под Бахмутом. Там Рыцари тоже зажали россиян на их позициях и даже взяли пленника. Хоть тот и пытался скрыться под телом убитого русского солдата.

Контроль неба на линии фронта должен быть круглосуточным, говорят аэроразведчики. Поэтому, несмотря на риск потерять еще одну "птицу", ее возвращают в воздух, чтобы уничтожить оккупантов в их окопе.

Благодаря таким действиям, отмечают бойцы, россияне притихли на этом участке под Бахмутом. “На этом направлении враг не очень активен. Стреляет со своих позиций. Пока продолжений не делает никаких. Пытаемся только мы немного продвигаться”, — говорит боец Вадим.

Боец и сам приложил к этому усилия, потому что освобождает от оккупантов свой дом. Вадим родом из Донбасса и начало войны, в 2014 году встретил еще школьником. С тех пор знал, что отомстит. “Они просто выгнали меня из одного дома и я не позволю, чтобы они выгнали меня в мою семью из моего дома еще раз. Однажды хватило, достаточно, теперь нужно все обратно возвращать”, — говорит он.

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