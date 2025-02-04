Военные откровенно рассказали о мобилизации и как на фронте воюют осужденные

В Украине с мая осужденные могут попасть на фронт. Больше всего этим правом воспользовались отбывающие наказание на юге и востоке.

С мая 2024 года в Украине действует закон, позволяющий осужденным освободится условно-досрочно, чтобы идти воевать. Съемочная группа ТСН побывала в одной из колоний, где осужденные соглашаются уходить на фронт.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Ирины Кондрачук.

Как происходит мобилизация осужденных

Сейчас одно из подразделений, где спецконтингента больше всего, собирает на дроны. И вы можете присоединиться к помощи QR-кода, который видите на экране. Среди них воюют и мобилизованы. Вместе участвуют в боях Курщины.

QR-код для донатов на дроны

Треть осужденных из одной из колоний в Украине добровольно ушла на фронт. Здесь все наказания отбывают впервые.

Условия в этой колонии нормальные. Кроме церкви, на территории еще есть магазин. Осужденные имеют три приема пищи в день. И ее готовят сами.

35-летний Андрей Кныш отсидел 11 из 14 лет за умышленное убийство. Говорит - когда-то он был в колонии криминальным авторитетом - это тот, кто выполняет указания преступников, что на свободе. Но свой преступный статус давно изменил. И теперь собирается на войну.

Андрей Кныш

"С начала отбора специального контингента мы прибегали к тому, чтобы не принимать на службу тех, кто в своей жизни руководствуется преступными традициями", - говорит командир 225 ОШБ, Герой Украины Олег Ширяев.

Объясняет командир 225 отдельного штурмового батальона, Герой Украины Олег Ширяев. В его воинской части условно-досрочно освобожденных больше всего среди ВСУ.



"Конечно отказываем, если есть определенные недостатки, определенные болезни и решение военно-больничной комиссии. Есть попытки побега, то есть, склонные к побегу", - говорит он.

Закон, который позволяет прямо из колонии попасть в армию, действует с мая прошлого года. За это время на защиту государства стали 6 880 добровольцев, посчитали в Департаменте по вопросам уголовных наказаний.

"Существуют определенные ограничения к лицам, отбывающим наказание за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, в частности терроризм, преступления против национальной безопасности, преступления полового характера и т.д., там очень большой перечень", - говорит первый заместитель начальника Департамента по вопросам уголовных наказаний Андрей Нечипельский.

В этом перечне и топ-чиновники и коррупционеры. Их по закону для осужденных досрочно не освободят.

Куда пойти раздумывает и инженер Георгий. В этой колонии он бригадир в цехе по обработке древесины. До заключения строил корабли. Осужден за сбыт наркотиков. Срок: 9 лет. Отсидел половину.

Служба в ВСУ - это возможность начать жизнь заново, объясняют осужденные. Так сказать "отбелить имя". Защитить родных. Больше всего желающих служить - в колониях на востоке и юге, заметили в Государственной уголовно-исполнительной службе. Кроме желания, разрешения суда и администрации колонии - все кто отсюда хочет попасть в армию, должны еще получить согласие командира выбранного подразделения.

Так было и с военнослужащим с псевдонимом "Бот". Он условно-досрочно освободился еще в мае. С тех пор в армии выполняет функцию делопроизводителя. Ему оставалось три года колонии за сбыт наркотиков. Но добровольно пошел на контракт до конца военного положения. Это одно из условий для осужденных.

"Есть ограничения на ежегодный отпуск, но есть также отпуска для решения социально-бытовых вопросов. Отпуска на оздоровление, отпуска по семейным обстоятельствам", - говорит военный.

Как воюют осужденные

ТСН спросила у командиров, как воюют осужденные:

"Есть такие примеры, что ребята после осуждения приходили, становились на руководящие должности, выполняли специальные задачи, был даже случай, что двое военнослужащих под Купянском взяли 21 человек в плен", — говорит заместитель командира 225 ОШБ, майор Александр Руденко.

Средний возраст таких бойцов – 35 лет. Треть из них имеют высшее образование. Большинство, как армеец на псевдо "Потап", идут в штурмовики.

"Отношение такого нет, откуда я пришел, что у меня за плечами. На это никто не смотрит. Главное – как я выполняю поставленные задачи и что делаю", – говорит он.



В 225 отдельном штурмовом батальоне каждый второй условно-досрочно уволен. За полгода действия закона в армию стали лишь четверть из тех, кто имеет на это право. В исполнительной службе посчитали — среди находящихся в колонии — статус осужденный на статус защитник могут изменить еще 20 тысяч украинцев и украинок.

Эксклюзив! ТСН побывала в исправительной колонии! Кто на самом деле идет на фронт из-за решетки?!

Напомним, командир рассказал о мобилизации осужденных и как они воюют.

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