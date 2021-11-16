Военные планы Кремля: нерешенный вопрос России – наземный коридор в Крым

Москва уже достигла блокады Украины через Керченский пролив, закрыв Азовское море. Но Россия хочет полностью отрезать Украину от выхода к морю.

Уже почти месяц Вашингтон предостерегает Киев о подозрительных военных движениях россиян возле украинских границ. Судя по переговорам украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в Вашингтоне и Брюсселе, там российскую угрозу восприняли всерьез. Хотя только неделю назад ни в ЕС, ни в Киеве, как ни странно, не придавали этому весомого значения.

Главы МИД Германии и Франции предупредили Россию о серьезных последствиях, если Москва снова попытается подорвать территориальную целостность Украины. Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что у России есть значительные военные силы возле границы с Украиной, однако не стал вдаваться в детали их разведки, добавив, что Альянс видит необычную концентрацию российских войск для проведения агрессивных действий против Украины, в частности, в оккупированном Крыму и на Донбассе.

ТСН.ua уже анализировал концентрацию российских войск возле украинских границ. Теперь мы спросили у заместителя директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаила Самуся, действительно ли Россия готовится к широкомасштабному наступлению на Украину.

По словам эксперта, для Путина не возникает вопрос средств, и если говорить исключительно военно-стратегическим языком, у Москвы остается нерешенным вопрос наземного коридора в Крым.

"Пока Россия достигла блокады Украины через Керченский пролив, закрыв Азовское море. Но для Москвы было бы очень неплохо отрезать Украину от выхода к морю вообще. И первое в этом плане – это наземный коридор. Второе – это поставка воды в Крым. И третье – вообще лишение Украины выхода к морю. То есть реализация идеи – сомкнуть пояс от Приднестровья к оккупированному Донбассу", — объясняет ТСН.ua Михаил Самусь.

Он напоминает, что буквально на этой неделе россияне в Крыму снова отрабатывали учения по захвату важных объектов инфраструктуры, админзданий и т.д. Целый год, начиная с апреля, возможно даже с марта, они наращивали морской десантный потенциал, стащили десантные корабли со всех флотов.

"Они постоянно проводят учения по высадке морского и воздушного десанта. Причем воздушного десанта нового типа на вертолетах. То есть это тактический десант по охвату поля боя. Это не стратегический десант, когда высаживаются на самолетах Ил-76 в глубину противника на несколько сотен километров. Речь идет о нескольких десятках километров. Это может быть как раз "молниеносная" операция захвата территорий на Юге с помощью сил оккупированного Донбасса и 8-й армии в Новочеркасске. И эта операция может занять несколько часов", — говорит Михаил Самусь.

Однако, по его словам, для ее проведения нужно дестабилизировать государственную систему Украины изнутри, когда сложатся условия, близкие к 2014 году, когда государственное руководство не сможет принимать решение быстро. Если Украина сразу начнет противодействовать, эту операцию невозможно будет провести, потому что морская десантная и воздушная операция на вертолетах очень чувствительна к противнику.

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"Если Украина не сможет ответить сразу, а будет думать, совещаться с западными партнерами, РФ зафиксирует ситуацию и объявит фактически ультиматум: мы выполнили задачу, дальше не пойдем, но если Украина начнет обороняться или возвращать эти новые оккупированные территории, мы берем на себя право проведения широкомасштабной операции уже по всему фронту. То есть и с восточной границы, и из Беларуси, и из Приднестровья, с наращиванием ракетных ударов из Крыма и т.д.", — объясняет Михаил Самусь.

По его словам, с военной точки зрения Россия с 2017 года готова провести широкомасштабную операцию: 20-я, 1-я и 8-я армии готовы к этому, даже имеющимися силами, а затем дополнительные российские силы подтянутся.

Напомним, первой о скоплении российских войск возле украинских границ сообщила The Washington Post, которая написала, что после учений "Запад-2021" 41-я общевойсковая российская армия не вернулась в Новосибирск, а базирующаяся под Москвой 1-я танковая армия перебрасывает личный состав и технику в сторону Украины.

Буквально через несколько дней после публикации The Washington Post об удивительном скоплении российских войск возле города Ельня, в 300 км от украинской границы, написало американское издание Politico. Журналисты утверждают, что подразделения начали перемещение с конца сентября в районы Брянска и Курска возле северной границы Украины, включая 1-ю танковую армию и 4-ю танковую дивизию, базирующуюся под Москвой.

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