Военные планы Си Цзиньпина на Тайвань: как война Путина развязывает руки другим

Эксперты считают, что Си Цзиньпин, по всей вероятности, внимательно следит за ходом войны в Украине.

Лидер КНР Си Цзиньпин снова недавно повторил, что "воссоединение" Тайваня с Китаем является "неизбежным", что означает, что китайский лидер имеет военные планы по островному государству. Как говорят западные аналитики, не последнюю роль в этом сыграло нападение главы Кремля Владимира Путина на Украину.

Что задумал китайский лидер по Тайваню, готовится ли он к войне и к чему здесь Россия — читайте в материале ТСН.ua.

Cи хочет "омолодить" Китай, присоединив Тайвань

Во вторник, 26 декабря, во время обращения по случаю 130-летия со дня рождения основателя Китайской Народной Республики Мао Цзэдуна лидер КНР Си Цзиньпин в очередной раз подчеркнул, что воссоединение с Тайванем "неизбежно", используя близкие к России нарративы.

"Совершение полного воссоединения с родиной является неизбежным путем развития, это справедливо и то, чего хочет народ. Родина должна быть и будет воссоединена ", — сказал Си.

Следует заметить, что эти слова перекликаются с предыдущими заявлениями Си — одного из самых влиятельных лидеров Китая после Мао — сделавшего контроль над Тайванем краеугольным камнем своей более широкой цели — "омолодить" Китай.

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Китай предупредил Байдена, что захватит Тайвань

NBC News со ссылкой на слова трех действующих и бывших американских чиновников пишет, что лидер Китая заявил президенту Соединенных Штатов Джо Байдену во время их недавнего саммита в Сан-Франциско, что Пекин "воссоединит" Тайвань с Китаем, однако сроки еще не определены.

Авторы издания отмечают, что Си сказал главе Белого дома, что Китай предпочитает воссоединить Тайвань мирным путем, а не силой.

Собеседники NBC News утверждают, что китайский лидер сказал Байдену и другим официальным лицам США, что "вопрос Тайваня остается самым важным и деликатным вопросом в отношениях между Пекином и Вашингтоном". Он призвал США, что они должны "поддержать мирное воссоединение Китая", и заверил, что "Китай совершит воссоединение, и это невозможно остановить".

"Бразгание саблями Си относительно Тайваня является главным предметом беспокойства для чиновников администрации Байдена, которые настойчиво пытаются избежать военного конфликта с Китаем", — отмечают авторы статьи.

Президент США Джо Байден и лидер Китая Си Цзиньпин / Фото: Associated Press

Си усиливает связи с Москвой

Президент Китая Си Цзиньпин 20 декабря провел в Пекине встречу с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, во время которой он пообещал усиливать связи с Москвой. Си напомнил, что в 2023 он дважды встречался с президентом России Владимиром Путиным, а также отметил активную коммуникацию между правительствами, законодательными органами и местными органами власти двух стран.

"Китай поддерживает российский народ в выборе собственного пути развития, а сохранение и приумножение китайско-российских отношений является стратегическим выбором обеих стран исходя из коренных интересов их народов", — цитирует пресс-служба МИД Китая Си Цзиньпина.

Россия и Китай находятся на грани создания военного альянса

Между тем, издание Business Insider информирует, что Си и Путин намерены создать военный альянс. Авторы информационного агентства отмечают, что Россия и Китай становятся все более "агрессивными в своих общих амбициях перевесить США как крупнейшее государство мира".

"Президент Китая Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин пытаются использовать глобальную нестабильность, чтобы нанести ущерб США и их союзникам", — говорится в материале.

Как отмечают аналитики, Китай и Россия приближаются к формированию военного альянса. По их мнению, этот союз представляет наибольшую угрозу, с которой США сталкивались в истории десятилетий.

Эксперты считают, что Си Цзиньпин, по всей вероятности, внимательно следит за ходом войны в Украине, чтобы понимать, как отреагирует мир, если КНР решит захватить остров Тайвань.

Напомним, 23 декабря сообщила об активности китайских военных самолетов и кораблей вокруг острова. Самолеты КНР, в частности, пересекли чувствительную срединную линию Тайваньского пролива.

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