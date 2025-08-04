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- Эксклюзив ТСН
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Военные показали гражданским уникальное оружие, которое воюет на фронте: видео
В Днепре военные показали гражданское оружие, которое воюет на фронте.
25 отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада приглашает гражданских почувствовать, как воюет современная армия. Военные показали воздушные дроны, наземные роботы, «Стингеры» и «Джавелины». Таким образом военные пытаются противодействовать вражескому ИПСО и привлечь сторонников армии.
Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Ольги Павловской.
Собственную роту беспилотных систем в 25-тке создали одними из первых в армии. С тех пор постоянно совершенствуются. Даже имеют полевую лабораторию «храм святого Мавика».
Предприниматели, общественные деятели или авторы ландшафтного парка — почувствовать, что такое технодесант 25-й бригады, могут люди разных профессий и возрастов.
Посетители говорят, что они в восторге от того, что можно попробовать себя в роли оператора дрона или потренироваться на «Стингере».
Военные также показали робота, который везет на себе провизию или боекомплект, или же спасает раненых или гражданских, оказавшихся в ловушке — он способен поднять двести килограммов.
Военные рассказывают, что сейчас их бригада держит одно из самых сложных — Покровское направление. Поэтому они хотят рассказать гражданским больше о войне.
«Война изменилась кардинально. И хотелось показать гражданскому населению, донести, что сейчас нет такого, что в основе „штык, примкнуть и пойти в атаку“. Сейчас в основе не только пехота, но и дроны, и умение их применять», — говорит Илья Петрина, заместитель командира бригады.
Альпинистка Ирина Караган, прошедшая все испытания, не сдерживает эмоций.
«Это какой-то космос! Будущее уже здесь. Чувствую такую благодарность этим людям, что они делают что-то невозможное. Мне очень хочется для них что-то сделать, потому что я вижу, что они для нас делают», — говорит она.
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