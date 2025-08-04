Военные показали гражданским уникальное оружие, которое воюет на фронте: видео

Военная техника / © ТСН

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25 отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада приглашает гражданских почувствовать, как воюет современная армия. Военные показали воздушные дроны, наземные роботы, «Стингеры» и «Джавелины». Таким образом военные пытаются противодействовать вражескому ИПСО и привлечь сторонников армии.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Ольги Павловской.

Собственную роту беспилотных систем в 25-тке создали одними из первых в армии. С тех пор постоянно совершенствуются. Даже имеют полевую лабораторию «храм святого Мавика».

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Предприниматели, общественные деятели или авторы ландшафтного парка — почувствовать, что такое технодесант 25-й бригады, могут люди разных профессий и возрастов.

Посетители говорят, что они в восторге от того, что можно попробовать себя в роли оператора дрона или потренироваться на «Стингере».

Военные также показали робота, который везет на себе провизию или боекомплект, или же спасает раненых или гражданских, оказавшихся в ловушке — он способен поднять двести килограммов.

Военные рассказывают, что сейчас их бригада держит одно из самых сложных — Покровское направление. Поэтому они хотят рассказать гражданским больше о войне.

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«Война изменилась кардинально. И хотелось показать гражданскому населению, донести, что сейчас нет такого, что в основе „штык, примкнуть и пойти в атаку“. Сейчас в основе не только пехота, но и дроны, и умение их применять», — говорит Илья Петрина, заместитель командира бригады.

Альпинистка Ирина Караган, прошедшая все испытания, не сдерживает эмоций.

«Это какой-то космос! Будущее уже здесь. Чувствую такую благодарность этим людям, что они делают что-то невозможное. Мне очень хочется для них что-то сделать, потому что я вижу, что они для нас делают», — говорит она.

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