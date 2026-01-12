Военные придумали, как защитить танки от российских дронов: видео

Танк / © ТСН

Военные создают защиту для своих танков прямо на передовой. Когда вражеские FPV-дроны стали главной угрозой для техники, бойцы бригады «Хартия» начали собственноручно усиливать машины антидроновими «ежами». Это не заводская разработка, а фронтовое решение, рожденное под постоянными атаками с воздуха.

Как создают такую броню — видела корреспондентка ТСН Юлия Бойко.

От «мангалов» до «ежей»

Защиту танка, выезжающего из укрытия, бойцы называют броней-"мангалом». Металлические тросы и провода, оплетающие корпус — это не маскировка, а укрепление, которое должно спасти машину от FPV-дронов. Еще недавно хватало простых конструкций, но враг быстро учится.

«Голландец», механик-водитель 13-й бригады НГУ «Хартия»: «Раньше, еще где-то полгода назад, до года, когда такие вот „капюшончики“ помогали, они хорошо помогали. Как минимум 90% удара они брали на себя. Сейчас же тенденция пошла на то, что технологии не стоят на месте, время тоже идет, и они учатся, и мы у них учимся».

Когда вражеские дроны научились пробивать обычные «мангалы», танкисты начали искать другие варианты. Один из них — конструкция, которая создает дополнительный экран вокруг машины.

«Айс», главный сержант роты 13-й бригады НГУ «Хартия»: «Дрон не может напрямую стыковаться с броней из-за наших „ежей“. Идет удар по экрану, так называем, вот из тросов, которые мы создаем, то идет процентов на 80 лучше защита».

Неделя сварочных работ на одну машину

Создать такую конструкцию — это настоящая инженерная работа. Металл разрезают, сваривают и подгоняют под каждую машину отдельно.

«Федя», командир отделения ФТО 13-й бригады НГУ «Хартия»: «По окончании танк похож на большой йожик. Как показала эффективность, от того, что он зацепится — или рядом срывается, или просто может зависнуть. Чтобы оборудовать танк такими йожиками, обварить полностью — надо где-то воскресенье».

Каждый элемент этих антидронових систем сделан вручную. Бойцы часами режут и расплетают тросы, часто в сложных условиях и из того материала, который удалось достать.

«Лекас», наводчик танка 13-й бригады НГУ «Хартия»: «В день? Ну, где-то каждый человек плетет по 15-20 штук. Тяжело, потому что стоит спина, стоишь в неудобной позе. Тяжело, когда нам дают тросы, а они плохие. Ты расплетаешь, а они просто рассыпались, и этот труд идет на смарку».

Броня, дающая шанс на жизнь

Танкисты признают: эта броня не всесильна. Против тяжелой артиллерии или мощных боеприпасов она беззащитна. Но в условиях, когда небо постоянно гудит от дронов, даже такая самодельная конструкция спасает технику от уничтожения, а экипаж — от ранений.

Ждать заводских решений времени нет, ведь война меняется слишком быстро.

