Военные призывают готовиться всем: громкое заявление Зеленского о мобилизации

Зеленский заявил, что военные сейчас вернулись к разработке комплексного плана по мобилизации.

Полмиллиона украинцев нужно мобилизовать, такие цифры называют военные, но с этим пока не соглашается президент. Об этом Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции.

Все подробности см. в эксклюзиве TSN.ua.

Громкое заявление военных на Ставке

Украинские военные на заседании Ставки верховного главнокомандующего сообщили о необходимости мобилизовать в ряды ВСУ больше людей, цифры называют безумные: нужно до полумиллиона человек. Об этом сообщил 19 декабря на пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский.

Требуется комплексный план

Зеленский заявил, что военные сейчас вернулись к разработке комплексного плана, ведь в нынешней версии он не увидел решения одного из приоритетных вопросов – о демобилизации, тесно связанном уже и с мобилизацией.

Какие еще проблемы озвучили военные

Более того, в плане Зеленский ожидает увидеть варианты, как закрыть и другие запросы военных. Их куда больше, чем просто вопрос о демобилизации.

Заявление Минобороны

Накануне от представителей власти звучали разные достаточно громкие заявления. К примеру, министр обороны Рустем Умеров во время заседания конгресса местных и региональных советов 16 декабря сказал, что ожидает полного содействия в мобилизационных мероприятиях от местных властей.

"Должны изменить подходы к подготовке военнообязанных к военной службе и населению к национальному сопротивлению. Все наши люди должны быть обучены и подготовлены. Ожидаем от органов местного самоуправления еще большее содействие мобилизационной работе", — сказал министр обороны Украины.

Заявления нардепки

В регионах можно наблюдать громкие решения местных властей. На Львовщине и Закарпатье областные администрации первыми выдали разрешения на проверку документов у мужчин прямо на улице, а потом дали добро и по квартирам ходить.

Но куда больший резонанс в обществе наделали заявления нардепки Марьяны Безуглой. Она неоднократно расписывала изменения в процессе мобилизации. Среди предложений были – приравнять женщин к мужчинам. А, мол, беременность – уникальная возможность избежать службы. Потом эти заявления интерпретировались по-другому и более мягко, а дальше нардепка вообще назвала тему хайповой.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Зеленский сделал заявление о МОБИЛИЗАЦИИ! Еще 500 тысяч мужчин отправят на войну?

Реакция Зеленского о возможной мобилизации женщин

На заявления о так называемой мобилизации женщин отреагировал и президент. Во время пресс-конференции Зеленский заявил, что такого документа — о мобилизации женщин — не подпишет. Зато указал и самой Марьяне ее место.

Что согласен подписать Зеленский

В то же время, президент признал, что может согласиться подписать документ о мобилизации мужчин в возрасте от 25 лет. Этот документ в Верховной Раде разработали давно. В то же время Зеленский его уже более полугода не подписывает. Говорит, нуждается в аргументах.

В то же время ситуацию на фронте и отношения с военным командованием президент комментировал неохотно, иногда, казалось, даже с трудом скрывал раздражение и несколько раз избегал прямого ответа на вопрос, намерен ли он уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. И все же ответил, что не планирует.

Что с ресурсами для новых бойцов

Впрочем, и после этих ответов вопросов о мобилизации не уменьшается. Даже если мобилизовать этих 500 тысяч человек, будет ли возможность всех их обеспечить необходимыми вещами.

Военные просят фильтровать скандалы с ТЦК

Военные призывают фильтровать скандалы с ТЦК, потому что часто среди этих военных — бывшие военные с нуля, которые из-за ранений уже не могут вернуться на фронт.

Об этом в эксклюзивном интервью TSN.UA рассказал участник Революции Достоинства, украинский общественный деятель и активист, лидер общественной организации С14, участник российско-украинской войны, заместитель командира 14-го отдельного полка ВСУ Евгений Карась.

Готовиться призывают всех

Военные и эксперты уже прямо говорят, готовиться нужно всем, ведь Россия до сих пор не оставила мечты о захвате даже столицы Украины.

Так, командир "Азова" Прокопенко призвал украинцев снять "розовые очки". Он считает, что борьба за свободную Украину будет продолжаться несколько месяцев, если не лет.

Напомним, министр обороны Украины Умеров в интервью иностранным СМИ рассказал, что хочет призвать в ВСУ мужчин, находящихся за границей.

Читайте ведущие новости дня: