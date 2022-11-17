Военные проводят учения среди заброшенных домов вблизи Чернобыля: отработка фактически в условиях города

Военные проводят учения среди заброшенных домов вблизи Чернобыля, говорится в ТСН.

Местность давно непригодна для жизни, много заброшенных домов, поросших деревьями, а вот учиться военным – фактически в условиях города – подходит идеально.

В 30-километровой зоне отчуждения теперь в чаще курсирует бронетехника, рядом - окопы по всем военным и антирадиационным нормам. Из них хорошо видна радиолокационная станция "ДУГА".

В качестве легенды - события 24 февраля: враг прорвал границу со стороны беларуси, до нее отсюда меньше 20 километров. Противника встречает бригада терробороны, на усилении – нацгвардия. Остановить врага должны и минные заграждения, и артиллерия.

Такие командно-штабные учения армейцы проводят регулярно. Здесь одновременно работают все виды вооружения, чтобы условия были максимально приближены к боевым. Армейцы учатся маневрировать, минировать местность и ставить инженерные заграждения. Среди них есть новобранцы, есть и обстрелянные в боях.

Ребят здесь шутя называют "джедаями", потому что обучает их инструктор с позывным "Йода" - кадровый офицер на пенсии, воевавший под Иловайском и Песками. “Это уже не новобранцы. Это уже нормально обстрелянные ребята – они готовы к выполнению боевых задач”, – утверждает инструктор.

Пока что на беларуской границе без существенных изменений, но это может быстро измениться - по ту сторону продолжают стягивать российские войска. “Наша задача - быть готовыми к возможным действиям на северном направлении. Соответственно – мы постоянно работаем над усилением обороны”, – отмечает командующий Силами обороны Сергей Наев.

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