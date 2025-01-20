Военные рассказали невероятную историю борьбы в Донецком аэропорту и почему это было важно

Украинские военные до 20 января 2015 обороняли Донецкий аэропорт. Сегодня исполняется 10 лет с того времени.

10 лет назад 20 января русские боевики взорвали новый терминал Донецкого аэропорта. Однако события в ДАПе – тогда самой главной крепости войны, показали всему миру, как украинцы могут бороться за свое.

Сами боевики тогда назвали украинских защитников "киборгами", которых невозможно выбить с позиций. Именно аэропорт долгие месяцы оставался местом на оккупированном Донбассе, которое не давало права российским террористам называть город Донецк своим. ДАП таки пал, после того как держал оборону 244 дня. Но в истории Украины события, которые там разворачивались, называют примером несокрушимого духа украинского войска.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Марьяны Бухан.

Бои за Донецкий аэропорт навсегда останутся весомой страницей современной истории Украины. Именно в 2014 и 2015 годах украинцы, которые до этого в основном имели обычные гражданские профессии, впервые взяли в руки оружие и показали врагу, как мы можем сражаться за свое.

В конце мая 2014 года чеченцы вместе с пророссийскими террористами захватывают Донецкий аэропорт имени Прокофьева. В этот же день украинские десантники выбивают их оттуда. За несколько недель аэропорт превращается в руины.

Донецкий аэропорт / Фото: commons.wikimedia.org

Десантники, пехотинцы, пулеметчики, гранатометчики, минометчики, танкисты. За несколько месяцев обороны руины Донецкого аэропорта видели несколько десятков украинских армейских подразделений. Тогда официально не говорили, однако противостояли украинцы там не пророссийским террористам, а именно россиянам.

"Террористы под нами сидели, сверху, то есть мы были зажаты, и эвакуацию невозможно провести было", - говорит Виталий Пясецкий, главный сержант 93 бригады.

Виталий в аэропорт на ротацию заехал в январе 2015-го всего на пять дней. Едва ли не сразу получил два ранения. Рассказывает, враг тогда от них был просто за тонкой бетонной стеной.

"Ты видишь там отверстие, значит надо туда стреляли, оттуда тебе забрасывают гранаты, значит надо сделать так, чтобы они к тому отверстию не подошли и не бросили прицельно ту гранату, не бросили", - говорит Виталий Пьясецкий, главный сержант 93 бригады.

Виталий Пясецкий

Олег Гервас в ДАПе получил тяжелое ранение. Вывезли его оттуда в декабре 2014 года. Дальше - инвалидность. Но он ее не продлил и в начале полномасштабного вторжения снова пошел защищать Украину. Говорит, сейчас весь фронт - это сплошной Донецкий аэропорт.

А тогда - зимой 2015 года россияне и так называемые «деэнеровцы» штурмы с каждым днем только усиливали. Украинские бойцы своих позиций не сдавали.

Андрей Полухин сейчас в пресс-службе 93 бригады. Зимой 2015 в аэропорт заехал, как помощник капеллана. Но души там лечить бойцам не было времени, он помогал медикам, и сам получил ранения. 20 января 2015 года российские террористы, запросили режим тишины и в это время заминировали перекрытия в новом терминале ДАПа и взорвали его.

Большинство выживших защитников оказались в плену. Отдельно была группа, которая продержалась в аэропорту еще несколько дней. 23 января 2015 года на территории ДАПа украинских войск уже не было. О "киборгах" тогда говорили: люди выстояли, не выстоял бетон. Несмотря на отход, оборона Донецкого аэропорта считается символом украинской борьбы.

А "киборги", которые осуществляли эту оборону тогда, показали всему миру, как упорно украинцы могут стоять за свою землю и своих людей. И теперь во время полномасштабной войны их становится только больше.

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Напомним, сегодня в Украине чтят память "киборгов" Донецкого аэропорта.

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