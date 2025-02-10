Военные рассказали об уникальном оружии, которого боятся россияне: фото, видео

На отрезке фронта возле Липцов Харьковской области воины «Хартии» 13 бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины с наступлением темноты устраивают врагу ад. Экипажи тяжелых бомберов уничтожают укрепления, группы пехоты, их боевую технику. По утверждению командира боевой группы, это все очень помогает пехоте "Хартии" выжимать противника на север.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Александра Моторного.

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Украинский дрон очень хорошо слышно еще издалека. Но он становится заметным лишь за считанные метры до земли.

"Они просто очень боятся этих дронов! Потому что он когда прилетает, это очень большой ба-бах!", - говорит "Сумной".

Оккупанты все еще на Харьковщине: на участке между Глубоким и Лукьянцами. Но это уже совсем другая оперативная ситуация, утверждают воины "Хартии". Командир боевой группы ударных бомберов 13 бригады Национальной гвардии Украины говорит, что из своей работы, воины могут точно сделать вывод, что оккупированной украинской земли севернее Харькова - чем дальше, тем меньше.

Сегодня, рассказывает "Сумной", им пришлось поднимать свой дрон "Хэви Шот" просто среди белого дня. И то впервые в карьере он был пилотом-пожарным.

"Одну из позиций пехоты, сбросили на него или зажигалку, или - ну, я не знаю, что. И она загорелась. И сегодня мы тушили эту позицию с дрона, сбрасывали воду, чтобы она разбилась и разлилась и потушила этот пожар", - говорит он.

Обычно они летают ночью, чтобы тяжелого бомбера только слышали и совсем не видели московиты. Но даже в ночном небе над севером Харьковщины с недавних пор летать стало опасно.

Дрон

"FPV-дроны, также к*цапы пытались нас сбить "Мавиком". Наши лопасти немного поломались, но "Мавик" перемолотили. Очень тяжело, но дотащили, посадили - вражеский FPV в воздухе", - говорит "Сумной".

"Сумной", "Батя" и "Поддубный" - у каждого из них либо на бронежилете, либо на форме, есть патч с надписью: "робокоп". Потому что все трое полицейские. С тех пор, как они пришли в подразделение в "Хартию" и начали летать под руководством Кента, прошло более 10 месяцев.

Военные "Хартии"

Этой ночью лететь при нулевой температуре пришлось на передовые позиции вражеской пехоты. Им удалось успешно выполнить задание. Это было лишь начало очередной бомбардировочной смены. Все делают, признается командир, чтобы пехоте на "нуле" было хоть немного легче делать свое дело.

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