Военные рассказали об уникальной украинской технике, которая нужна на фронте: фото, видео

Современные операционные на колесах, которые разворачиваются всего за час – это украинская разработка, которая уже спасает жизни наших военных на фронте. Мобильные стабилизационные пункты работают автономно, без привязки к электро- или водоснабжению. И все это – благодаря команде инженеров и медиков.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Марички Кужик.

В передвижной операционной у самой линии фронта оказывают первую помощь раненому бойцу. От того, насколько вовремя и качественно это будет сделано, зависит его дальнейшая судьба. Не потерять драгоценное время помогают мобильные стабилизационные пункты.

Мобильный стабпункт – уникальная украинская разработка от проекта KEEP LIFE. Внешне напоминает грузовик. А вот внутри – хирургическое отделение на уровне современных больниц.

В помещении происходит его изготовление. Это начальный этап – морской контейнер превращают в операционную.

"Состоит из трех компонентов – это сам модуль, который мы производим из 20-футовых контейнеров. Машина может быть как обычный грузовик 10-тонный, так и полноприводная машина, в зависимости где она будет эксплуатироваться и от медоборудования", – говорит руководитель проекта KEEP LIFE Сергей Нечитайленко.

На изготовление полноценного стабпункта уходит около трех месяцев. Первые модули уже работают на фронте. Их разворачивают за час, тогда как стационарные пункты требуют несколько дней на обустройство. Эта мобильность спасает жизни в условиях динамичной войны

"Относительно пациентов. Если мы на носилках заносим в какой-то там подвал или полуразрушенный дом, который мы называем стабилизационным пунктом и приспособили его, и когда мы работаем на базе мобильного стабилизационного пункта, который ничем не отличается от хирургического блока – это совсем разные вещи", – говорит сержант десантно-штурмовых войск Юрий Бондарь.

Юрий Бондарь

Стоимость одного такого модуля – около 9 миллионов гривен. Он может работать круглосуточно, в развернутом состоянии его площадь увеличивается вдвое и вмещает две хирургические бригады. Здесь есть все необходимое медицинское оборудование.

Сейчас такой стабпункт может помочь полсотни раненых в сутки. Потребность, к сожалению, не уменьшается.

"Все устали уже от войны, у многих опустились руки. Но наша команда руки не опускает. У нас война 24/7, потому что очень много родственников и знакомых воюет. Мы знаем, для кого это делаем. И руки никогда не опустятся до конца войны", – говорит руководитель проекта KEEP LIFE Сергей Нечитайленко.

Помочь производителям можно по QR-коду и реквизитам на сайте ТСН. Такой стабилизационный пункт нужен каждой бригаде – а их более трех сотен.

QR-код для помощи

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