Военные рассказали про уникальные учения: фото, видео

На одном из полигонов курсанты-артиллеристы отрабатывают практические навыки стрельбы, воздушную разведку и работу с координатами. Все максимально приближено к боевым условиям, чтобы будущие офицеры могли уверенно действовать на фронте.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Марички Кужик.

Курсантка Анна Внучкова — командир пушки.

"Организовывала работу, взаимодействие, контролировала процесс наведения, зарядки. Я выбрала эту профессию, потому что это была мечта с детства", — говорит курсантка Национальной академии Сухопутных войск имени Петра Сагайдачного Анна Внучкова.

Анна Внучкова

Гаубицу "Богдана" в прошлом году официально приняли на вооружение ВСУ. Задача 20-летней курсантки Анастасии Андриановой — ориентирование пушки.

"Я сейчас выполняла роль топогеодезиста, ориентировала саму пушку, а в определенной степени была как телефонист, записывала команды", — говорит Анастасия.

Здесь тренировки без боевых снарядов — с помощью программного обеспечения. Тем временем в пункте управления наблюдают за попаданием снаряда.

Здесь также тренируются пилоты дронов. Чтобы улучшить навыки работы с беспилотниками, экипаж управляет дроном, проводит разведку местности, определяет координаты целей и передает их на огневые подразделения. Курсанты говорят —для будущих офицеров-артиллеристов важны математические знания. Без них в артиллерии не обойтись.

Военные учения

"Мы постоянно находимся на фронте, общаемся с командирами подразделений, анализируем их опыт и внедряем его в учебный процесс. Также сотрудничаем с нашими партнерами. Видели, как готовят курсантов в странах НАТО, и этот опыт уже внедряем здесь", — говорит начальник Института ракетных войск и артиллерии Национальной академии сухопутных войск имени Петра Сагайдачного Артем Дзюба.

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