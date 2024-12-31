Военные, решившиеся пойти в СЗЧ: истории тех, кто вернулся

Самовольное оставление части – решение, на которое решаются некоторые военные. Причины разные. У некоторых сложные семейные обстоятельства, недоразумения с командирами или отсутствие ротаций. СОЧ – это угроза 10-ти лет заключения. Но теперь у тех, кто пошел на этот шаг, есть шанс исправить ситуацию и вернуться в ряды защитников без уголовной ответственности.

Действующий до 1 января закон позволяет возобновить службу. О реальных историях тех, кто ушел, но возвращается, корреспондентка ТСН Маричка Кужик расскажет.

Четыре месяца в окопах. Ранения. Лечение. А дальше — самовольный уход от службы. Это история 30-летнего Даниила Польченко.

"Плохое отношение командиров, из-за неудовлетворительного обеспечения в некоторых моментах и из-за халатного отношения командиров к своим обязанностям", — рассказал Даниил Польченко.

Даниил Польченко из Херсона. После оккупации переехал с семьей на Запад. Ушел служить в марте этого года. Сначала водителем, потом командиром отделения, а потом стрелком. Был на самых горячих направлениях Донбасса.

“Некоторые ребята сидели там уже по полгода. И за все это время именно такое минимальное – не перешивались наши радиостанции. То есть, мы прекрасно знали, что враг нас слушает. А командиры к этому относились — мы не можем, не знаем, поэтому было много потерь — и 200 и 300”, — говорит военнослужащий.

Услышав о законе, позволяющем восстановить службу, Даниил нашел готовую его принять бригаду, получил рекомендательное письмо и обратился в ДБР

"Это вариант 100%, что ты попадешь куда хочешь. Потому что через ВСП тебя направляют в резервный батальон, а из него тебя могут направить куда угодно”, – говорит Даниил Польченко.

“На сайте Государственного бюро расследований есть горячая линия, военнослужащий может обратиться в любой момент. И ночью, и днем”, – говорит старший следователь территориального управления ДБР во Львове Остап Куманский.

Вернуться на службу хочет и 31-летний штурмовик Владимир. Говорит, пошел в СЗЧ из-за слишком короткого отпуска и тоски по семье.

“Мне давали отпуск 5 дней. Мне только трое суток нужно было ехать домой. И мне этого было очень мало. Семья молодая, мама, поэтому я решил остаться дома. Прошел месяц, я планировал вернуться, но не знал, каким образом, потому что статья была”, — говорит Владимир Феденяк.

Военные, решившиеся пойти в СЗЧ/Скриншот с видео

По закону самовольное оставление воинской части может стоить бойцам свободы. Но теперь у оказавшихся в такой ситуации появился шанс исправить это. До 1 января 2025 года вернуться в службу можно без уголовной ответственности.

“Закон действительно работает. Круглосуточно и днем и ночью к нам обращаются военнослужащие на горячую линию. С просьбой их обновить на военную службу. При получении всех социальных гарантий. Если лицо не вернется к 1 января 2025 года в воинскую часть, ему может грозить наказание в виде лишения свободы до 10 лет», – говорит Остап Куманский.

С 29 ноября — с начала действия закона, более семи тысяч военных воспользовались им и вернулись на службу.

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