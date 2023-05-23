Военные с инвалидностью не терпят жалости к себе и назойливой помощи: как правильно с ними общаться

Существуют правила, как корректно говорить о человеке, который получил травмы, такие безбарьерные словари легко найти по запросу в поисковых сетях.

Более 11 тысяч украинцев уже с протезами из-за войны и это только с самого начала полномасштабного вторжения. Количество людей с ампутациями на самом деле значительно больше, ведь есть пострадавшие, которые проходят протезирование за границей. Есть и те, кто ранен получил недавно и еще не готов к этому этапу. Как людям или даже незнакомцам общаться с ранеными военными так, чтобы их не огорчать, рассказали в ТСН.

У Алексея Федоренко разорвано легкое, почка, желудок и печень, повреждена тонкая кишка, обожжена спина и ампутирована рука. Он проходит реабилитацию после ранений и оптимистически планирует на жизнь. "Возможно изменились пути достижения цели", — рассказывает он.

До великой войны в его мирных планах была работа в Италии в академии искусственного интеллекта, но вместо этого он пошел военкомат и на фронт. Ранение получил под Бахмутом, но об этом говорить не хочет. Уже привык к тому, что встречные смотрят на него со страхом. "Очень много людей и ребят, они проводят глазами и видишь страх, что это в молодом возрасте может такое случиться и такое рядом, и это не по телевизору, и ты существуешь", — говорит военный.

У Алексея Федоренко разорвано легкое, почка, желудок и печень, повреждена тонкая кишка, обожжена спина и ампутирована рука.

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Алексей этих людей пытается оправдать – просто не знают и не умеют, как вести себя правильно. Поэтому убежден, к нашей реальности, в которой многие и гражданские, и военные имеют серьезные повреждения в результате боевых действий надо приучить в первую очередь самого себя. “Это, будет постоянно, будет преследовать, это фишка. На тебя будут обращать внимание”, – говорит он.

С начала полномасштабного вторжения только в протезах нуждаются, лишь за официальными данными, не менее 11 тысяч человек — на самом деле больше. “Люди, травмированные еще пока лечащиеся, не все подали заявки на протезы. Поэтому мы не видим реальной картины. За прошлый год охвачено 5 тысяч граждан, три тысячи уже за этот год, всего 11 тысяч со времени полномасштабного вторжения было запротезировано граждан. Многое выезжает за границу для протезирования – это также уменьшает нагрузку. Полноценно мы это увидим в 2024 году, когда протезировавшимся заграницей, нужно будет обслуживание”, — отмечает министр социальной политики Украины Оксана Жолнович.

"Были ситуации, когда говорят, поправляйтесь, так я вроде и не болен, раздражали ", — так говорит 25-летний Любомир — водитель-контрактник, потерявший две ноги.

Любомир – водитель-контрактник, потерявший две ноги

Он, как и многие из его побратимы, не любят и не хотят об этом говорить, но спрашивают постоянно. "Для меня это и не хочется вспоминать", – объясняет он.

Больше поддержки получил от детей, которые умеют понимать, чувствовать и быть благодарными незнакомым людям. “Дети подходили и благодарили, подавали руку за это. Это достаточно хорошее отношение от детей”, — передает свои чувства Любомир.

Как сказать своему ребенку о ранениях, пока не знает Владимир Виноградов. Со своей дочерью он общается по видеосвязи и, говорит, сил и нужных слов признаться ей пока нашел. Больше всего боец не любит, когда ему против его воли начинают помогать. “Ничего не спросив, коляску начинают толкать, зачем? Я могу, это нагрузка на руки, разминаю мышцы”, — говорит мужчина.

Владимир Виноградов больше всего боец не любит, когда ему против его воли начинают помогать

Существуют правила, как корректно говорить о человеке, который получил травмы, такие безбарьерные словари легко найти по запросу в поисковых сетях. Несложно запомнить:

- прикованный к креслу — неправильно, но нормально сказать, что человек имеет нарушение двигательных функций;

- нельзя назвать кого-то слепым или с недостатками зрения, в то время как нормально говорить о нарушении зрения;

– не инвалид, не ограниченные возможности, а для примера, человек с инвалидностью.

- человек с инвалидностью, человек с физическими/сенсорными/психическими/интеллектуальными/ментальными нарушениями, человек с нарушениями опорно-двигательного аппарата – правильно.

Главное требование, озвученное большинством пострадавших от войны — хотят, чтобы о них говорили без жалости.

"Больше всего раздражает жалость. С самого начала я знал, что может быть хуже и не расстроился, потому что потерял только ногу — это как в мирное время какой-то насморк”, — добавляет раненый боец Игорь Сенкевич.

Боец Игорь Сенкевич ценит благодарность незнакомцев, но иногда смущается

Он по пол дня проводит в тренажерном зале и, кроме жалости к себе, не любит еще и утешать людей, решивших его пожалеть. “Меня раздражала, первая особенно неделя, которую меня как бы хотели утешить, а мне нужно было их утешать, потому что они плакали. Меня это раздражало немного, потому что просто люди слабые, не такие, как мы”, — говорит парень.

Игорь ценит благодарность незнакомцев, но иногда смущается. "Было, что как-то на колени мужик становился и мне так неудобно было, хотел убежать и его поднять, чтобы не стоял, надо меру знать", — добавляет он.

Но шутит, что готов сделать только одно исключение, как благодарность от незнакомок. "Если красивая девушка, то может обнять и поцеловать", – смеется Игорь.

Как общаться с ранеными военными | Наталья Нагорная

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