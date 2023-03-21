Военные смогут бесплатно сохранять свои репродуктивные клетки: ВР поддержала законопроект

Украинские защитники смогут стать родителями, даже если потеряют репродуктивные функции из-за травмы или ранения.

Украинские военные смогут бесплатно хранить репродуктивные клетки в криобанках.

Об этом говорится в ТСН.

Народные депутаты поддержали в первом чтении соответствующий законопроект. "За" проголосовало 256 парламентариев.

"Рани лишают этих граждан возможностей стать биологическими родителями, что значительно ограничивает право на отцовство или материнство. Эта проблема особенно актуальна для молодых людей", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Документ на государственном уровне гарантирует и обеспечивает такую возможность стать биологическим отцом или матерью для защитников и защитниц Украины, которые получили ранения. Законопроект позволит средства государства замораживать и хранить яйцеклетки и сперматозоиды.

Медики отмечали, что у такой инициативы множество плюсов, среди которых сохранение украинского генофонда. Однако юристы предупреждали о рисках: пока неясно, что делать с биоматериалом, если военнослужащая или военнослужащий погибли. Этот механизм должен быть уточнен. В пояснительной записке отмечается: законопроект не предусматривает введение государственных мер по обеспечению посмертного отцовства/материнства.

На всю страну есть 3 государственных клиники, которые сейчас могут заниматься забором и крио заморозкой биологического материала. Мощности частных клиник гораздо больше. На сегодняшний день рыночная стоимость консервации и хранения спермы – от 10 тысяч гривен в год, яйцеклеток – от 40 тысяч.