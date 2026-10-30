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ТСН в социальных сетях

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Категория
Эксклюзив ТСН
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Военные спасли от обстрелов одного из последних жителей села в Запорожской области: трогательная история (видео)

Дроночники 65-й бригады «Великий Луг» спасли из почти разрушенного села Преображенка, расположенного в 10 км от фронта, мужчину и его собаку.

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Виктор Пилипенко

Виктор Пилипенко / © ТСН

Одного из последних десяти жителей Преображенки в Запорожской области эвакуировали пилоты 65-й отдельной механизированной бригады «Великий Луг». Село расположено всего в десяти километрах от линии фронта и уже почти полностью разрушено. Путь до места эвакуации занял целую неделю. Мужчина взял с собой собаку, которую не мог оставить в опасности.

Об этом говорится в репортаже корреспондентки ТСН Дарьи Назаровой.

Почти полгода в неизвестности и борьбе за выживание в подвале

Почти пять месяцев они ничего не знали друг о друге. Виктор застрял в Преображенке — в десяти километрах от линии фронта. До войны, говорит мужчина, в селе жили почти 10 тысяч человек, а сейчас осталось около десяти.

Виктор Пилипенко, переселенец из Преображенки: «Там остались одни бабушки и дедушки, как они уедут? Никак. Молодёжь уже вся уехала… Собакам варили еду у соседей по всей деревне, ну, где можно было ходить. Сами хлеб пекли, ну, консервы и то, что осталось, гуманитарная помощь — так и выживали».

Жена Виктора уехала три года назад, а теща — в начале лета.

Валентина Костомарова, теща Виктора: «Очень не хотели покидать свой дом и свою деревню… Всё оставили, всё до единого, всё бросили. Я жду, жду, когда вернусь в свою деревню».

Сам господин Виктор до последнего не мог покинуть дом и хозяйство. Но в последние дни стало невыносимо терпеть обстрелы.

Своих не бросаем: 15 километров пешком с четвероногим другом

За помощью господин Виктор обратился к бойцам 65-й бригады «Великий Луг», которые находились поблизости и выполняли задание.

Пятнадцать километров мужчины шли целую неделю — всё это время рядом с ними был питомец господина Виктора, старенькая собака Мося.

Виктор Пилипенко, переселенец из Преображенки: «Это друг семьи, я не мог её бросить».

Дорога была крайне опасной, признаются бойцы.

«Торин» и «Бармен», операторы дронов 65-й ОМБр «Великий Луг»: «И «ждунов» видели, и артиллерией работали, и отстреливались. Были вражеские дроны, которые наблюдали, но мы живы и выбрались».

Гуманитарная катастрофа и призыв к эвакуации

Большинство людей, которые до последнего остаются в прифронтовых селах, гибнут от российских снарядов, отмечают в полиции.

Эдуард Лукьяненко, старший инспектор Пологовского районного отдела ГУНП в Запорожской области: «Постоянные обстрелы, КАБы, FPV, «ждуны» поджидают на дорогах. Очень трудно въехать-выехать, проводить эвакуацию».

Именно военные помогают спасать мирных жителей. На счету 65-й бригады уже не одна эвакуация из прифронтового Орехова и близлежащих населенных пунктов.

Сергей Скибчик, начальник отдела связи 65-й ОМБр «Великий Луг»: «Связи уже нет, коммунальные службы не работают, полиция заезжает только в непогоду… На сегодняшний день гуманитарная катастрофа там — это уже повседневная реальность. Поэтому именно военные могут помочь гражданским покинуть место, опасное для жизни».

Валентина Костомарова, теща Виктора: «Большое вамспасибо , ребята, спасибо, что помогли ему уехать».

Правоохранители и военные в очередной раз призывают жителей прифронтовых территорий не медлить и своевременно эвакуироваться, чтобы сохранить самое ценное — собственную жизнь.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: Эксклюзивные кадры из Олешек: эвакуация людей! | ТСН 16:00 30 октября

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