Военные США перед выходом из Афганистана вывели из строя брошенную технику и противоракетную систему

Еще сотням американцам не удалось выехать за границы боевиков.

Соединенные Штаты окончательно вывели свои войска из Афганистана — из Кабула вылетел последний американский самолет. Так завершилась военная операция, которая длилась 20 лет. За две недели с начала эвакуации из страны вывезли более 120 000 человек.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

Очевидцы засняли момент, когда Кабул покидает последний американский самолет, а аэропорт переходит под контроль талибов. Те событие отмечают салютами и автоматными очередями в воздух и исследуют аэродром. А там — осталась американская техника. Ее, улетая, вывели из строя, уверяют в США, чтобы талибы не могли ею воспользоваться. Семьдесят три вертолета, почти столько же бронированных машин, и десятки внедорожников. А еще — американцы повредили систему противовоздушной обороны — сразу после того, как та остановила пять ракет, которыми террористы "Исламского государства" обстреляли аэропорт.

Впрочем, часть американского оружия ранее таки попала в руки исламистов. Бойцы талибана забирали ее у афганских военных, которые решали показаться. Следовательно, появление боевиков на американских авто на афганских улицах — стала привычной за последние две недели.

В аэропорте Кабула собираются лидеры Талибана. Радостно констатируют, что теперь именно они контролируют страну. Призывают своих бойцов быть мягче с народом. И уверяют, что якобы хотят хороших дипломатических отношений как со Штатами, так и с остальным миром.

Дипломатия сейчас — едва ли не единственное, что осталось для спасения американцев, которые так и не смогли добраться до аэропорта Кабула. По приблизительным подсчетам, их от одной — до двух с половиной сотен. Многих из них просто отказались пустить в аэропорт боевики, караулили на улицах.

Новости мира: что происходит в Кабуле и что ждет тех, кто остался в захваченной талибами стране

«Я верю, что мы будем работать. Мы сможем вытянуть этих людей. Думаю, мы также будем вести очень жесткие и агрессивные переговоры, чтобы вывести наших афганских партнеров», — отмечают в США.

Остались в Афганистане и сотни британцев. Эвакуировать их Лондон также надеется с помощью дипломатии. В Белом доме говорят, с начала эвакуации смогли вывезти 123 000 человек 6000 из которых — это американские военные. Последующей эвакуацией и своих граждан и иностранцев президент Байден уже поручил заниматься государственному секретарю США. Основой для его работы должна стать принятая накануне резолюция Совета безопасности ООН. Документ призывает Талибан обеспечить афганцам, желающих выехать возможность покинуть страну. Поддержали резолюцию 13 из 15 членов Совбеза — воздержались от голосования Китай и Россия. Российское посольство в Кабуле работает и далее под охраной талибов.

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