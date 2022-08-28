Военные трофеи превратились в лоты для аукциона: оружие, уничтожавшее технику, теперь на нее зарабатывает

Обломок от касетного снаряда или кусок крылатой ракеты «Искандер» — бойцы Стрелковой роты прямо из передовой привезли их в столицу, здесь уже мастера оформляют их в национальные цвета, чтобы продать с молотка и выручить средства на новый автомобиль для бойцов, говорится в ТСН.

«Сувенирами» Дмитрий называет обломки боеприпасов, которыми враг, не жалея, обстреливает позиции украинских военных. Именно эти сувениры привезли для аукциона. Это был лишь второй день их ротации, когда в расположение ребят попали 7 вражеских ракет. К счастью, задело только технику. «Это у нас прилетело и сгорела наша замечательная машина «Форд Транзит», я был ее водителем, слава Богу, в ней не ночевал в ту ночь», — говорит Дмитрий.

Все эти сувениры ребята привезли, чтобы продать их с молотка. «Агрессию на нашу страну люди, помогающие волонтеры, превратили в творчество. Разорванные гильзы превратили в национальные флаги и цвета. Будет аукцион, который будет помогать собирать средства на пикап», – рассказывает соорганизатор благотворительного аукциона Ольга Кравченко.

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Дмитрий с собратьями вывозят раненых бойцов с линии фронта, где часто еще ведутся активные бои. Чуть больше месяца им удалось спасти 35 собратьев. От линии фронта до госпиталя не много, не мало – 36 км. «Из которых 16 – это непосредственно прифронтовая дорога, которая попадает под обстрелы, с ямами, воронками, осколками, препятствиями, кучей сгоревшей техники», — говорит Дмитрий.

Авто, говорят, в таких условиях это затратный материал. Поэтому надеются, что на аукционе удастся выручить средства на пикап, чтобы заменить уничтоженный российским «Искандером». Собрать нужно 150 тысяч гривен. Желающих поддержать военных оказалось немало. Первая гильза с молотка идет по тысяче гривен. Дмитрий говорит, заранее не знал, какие будут лоты, но сразу и не удержался. «Это моя помощь, это мой вклад будет в армию. Я служил также в ракетных войсках, для меня это моя символика», — говорит участник аукциона.

Первые лоты распроданы, дальше аукцион перейдет в онлайн – там планируют продать те, так называемые сувениры, которые ребята только что привезли с передовой.

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