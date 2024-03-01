Военные учения в Киеве: связаны ли они с возможным нападением РФ – объяснение главы ГВА

Сергей Попко рассказал об обороне Киева и есть ли угроза от врага.

Группировка сил и средств обороны города Киева во взаимодействии с КГВА, патрульной и национальной полицией и другими подразделениями сил обороны и дальше будут проводить систематические учения. Ведь в условиях войны, защита и безопасность столицы и его жителей – это важнейшая задача. И ее решение требует постоянного повышения уровня навыков, взаимодействия и боеспособности всех структур, обеспечивающих оборону столицы.

Об этом в интервью для ТСН.ua рассказал начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

"Они предусматривают развертывание временных блокпостов, установку ограничительных знаков, элементов инженерных заграждений. По условиям осуществляется проверка транспорта, документов, элементов защиты блокпоста, определенные демонстрационные, поисковые и контрдиверсионные мероприятия, развертывание определенного количества сил и средств на угрожающих направлениях и т.д. Обучение имеет задачу — усовершенствование системы управления, организации, эффективного взаимодействия для обеспечения общественной безопасности (в случае обострения ситуации) и определенные меры по защите гражданского населения", — пояснил он.

По словам главы КГВА, системные учения, которые проходят в Киеве и Киевской области, позволяют еще лучше готовиться к выполнению важной задачи – защите Киева и его жителей от потенциальных угроз.

"Мы лучше понимаем на чем сосредоточивать основные усилия, над чем работать. Пока не закончится война, пока Украина не победит, угрозы для столицы и ее жителей будут всегда существовать. И если Киев с каждым месяцем становится все более безопасным, то это – заслуга всех структур, которые ежедневно работают для его защиты! В частности, весомая заслуга нынешней безопасности столицы и в проведении таких системных тренировок", — резюмировал Сергей Попко.

Напомним, Сергей Попко ответил, возможно ли новое российское наступление на Киев.

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