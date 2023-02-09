Военные в Харьковской области едва сдерживаются от удара, когда видят, как россияне на своей территории готовят атаки

Север Харьковщины — одно из направлений, где российские захватчики могут попытаться осуществить новое наступление. Кремлевское войско уже двигалось в этом направлении почти год назад, тогда врагу удалось захватить значительные территории области и даже зайти на окраины областного центра. Дальше было стремительное контрнаступление украинских сил обороны. Оккупантов прогнали, но, похоже, они не успокоились. Государственная граница на севере Харьковщины теперь линия ежедневных боевых столкновений, говорится в ТСН.

Государственная граница и фактическая линия боевого столкновения теперь — одно и то же. Все лето и в начале осени, когда стаю российских оккупантов защитники выжимали в сторону севера, здесь шли тяжелые бои. В настоящее время эта часть Харьковщины деоккупирована, но не мирная. "Со стороны России через границу они стреляют. Вчера обстреляли, позавчера обстреливали. Каждый день обстреливают", — говорят военные.

Стрелковый огонь и взрывы гранат здесь редкость, потому что прилетает в основном тяжелое. Чаще всего: с земли на землю. Случается, что в сторону украинской линии обороны вдоль границы и по прилегающим населенным пунктам летят вражеские снаряды класса воздуха-земля. "Боевая авиация — вражеская. Боевые самолеты границу не пересекают, а вертолеты взлетают и ракетами нас засыпают постоянно и регулярно", — рассказывает военнослужащий 249 батальона 127 бригады ТРО "Гром".

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В последние недели на этом участке стало больше случаев, когда через границу пытаются ползти немногочисленные группы вражеских пехотинцев, до 6 человек. Тактика, когда враг тихонько пытается отыскать слабые места в украинской защите, совсем не нова, уверяет командир 127-й Харьковской бригады терробороны. "Пробуют. Разведку боем проводят, но успеха не имеют", — уверяет "Дядя Рома".

Это не наступление, уверен он, но признает: напротив Харьковщины, с севера, враг накапливает силы. "Определенное накопление проводится. Мы готовы! Мы ждем!", – говорит командир.

Они не суют колоннами даже по своей территории, и не выстраиваются вдоль границы тяжелой бронетехники. Россияне пытаются подтягивать по несколько единиц в основном темной порой. "На границе их нет, но по возможности, они подтягивают. Заходят, даже в серую зону, пытаются замаскировать", — добавляет "Гром".

"Вот мы видим, даже личный состав, как перемещается. Мы ясно видим, где они в оборону ставят, а где они ставят атакующую”, — наблюдают в мониторе военные враждебные позиции.

На своей территории россияне выстраивают собственную линию обороны, даже когда очень хочется, и стоило врага уничтожить, военные только наблюдают, признает командир 228 бата. Но когда россияне не обращают внимания на границу и суют вперед, наши воины привлекают тяжелые "аргументы". Несколько снарядов из самоходной, трофейной, 152-миллиметровой "Акации" и еще серия, вдобавок — из танка, которого осенью во время контрнаступления наши воины также забрали у россиян. "У нас уже такое впечатление, что на нашем секторе ответственности они уже никуда не пойдут", — говорит командир.

Но даже если и отважатся снова пересечь границу с севера, неожиданностью атака ни для кого не будет. "Сегодня все везде по линии государственной границы ожидают и поверьте мне, наши Вооруженные Силы готовы встретить их хорошо", — убеждает "Дядя Рома".

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