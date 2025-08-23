- Дата публикации
Военные во власти: экс-командир "Азова" объяснил, при каких условиях это возможно
Военные могут прийти к власти, но не в статусе военных, а в статусе политиков и служащих дипломатов.
Военные структуры не могут прийти к власти.
Об этом экс-начальник штаба 12 бригады спецназначения «Азов», подполковник в отставке Богдан Кротевич («Тавр») рассказал в интервью Наталье Мосейчук в рамках авторского проекта «Мосейчук+».
«Военная демократия — это государство под управлением военных. Я считаю, что это невозможно. В армии не может быть демократии, там должна быть децентрализация. Могут ли военные прийти к власти? Да, но не в статусе военных, а в статусе политиков и дипломатов, которые служить. Многие американские британские политики служили», — сказал он.
В армии не существует военной демократии, резюмировал «Тавр».
Напомним, руководитель Офиса президента Андрей Ермак предложил привлечь военных с боевым опытом к работе в ОП. Владимир Зеленский поддержал эту идею.
«Идея реформирования состоит в том, чтобы существенное количество работников Офиса составляли военные с подтвержденным боевым опытом полномасштабной войны или ветераны боевых действий. Речь о работниках на всех уровнях и каждом департаменте», — уточнил Ермак.